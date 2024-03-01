У Криму росіяни традиційно "збили все, що летіло", однак, є нюанс

Окупаційна влада стверджує, що аварія суто технологічна

У тимчасово окупованому росіянами Севастополі зникло світло. Блекаут стався після масштабної повітряної тривоги сьогодні, 1 березня, та звіту окупаційної влади про те, що російська ППО "успішно відпрацювала по всім цілям".

Про проблеми з електропостачанням повідомили одразу кілька російських Telegram каналів. Зазначається, що світло зникло в центрі міста.

Окупаційна влада заявляє, що аварія "технологічна" і на її усунення знадобиться від 15 хв до 2-х годин.

Росіяни також відзвітували про роботу своєї ППО вдень, під час сигналу повітряної тривоги. Стверджується про нібито 12 збитих ракет Storm Shadow. Також в повідомленні йдеться про те, що жодних руйнувань немає. Попередньо, невелика кількість уламків впала на території аеропорту Бельбек.

Разом з тим, близько 16-ї години, російські окупанти повідомили про те, що рух по Керченському мосту знову перекрито. На сході Севастопольської бухти видно маскувальний дим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що 25 лютого рух мостом також було перекрито. Російська армія в тимчасово окупованому Криму зазнала обстрілу.