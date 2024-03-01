В Крыму россияне традиционно "сбили все, что летело", однако есть нюанс

Оккупационные власти утверждают, что авария сугубо технологическая

Во временно оккупированном россиянами Севастополе исчез свет. Блекаут произошел после масштабной воздушной тревоги сегодня, 1 марта, и отчета оккупационных властей о том, что российское ПВО "успешно отработало по всем целям".

О проблемах с электроснабжением сообщили сразу несколько российских Telegram каналов. Отмечается, что свет исчез в центре города.

Оккупационные власти заявляют, что авария "технологическая" и на ее устранение потребуется от 15 мин до 2-х часов.

Россияне также отчитались о работе своей ПВО днем, во время сигнала воздушной тревоги. Утверждается о якобы 12 сбитых ракетах Storm Shadow. Также в сообщении говорится, что никаких разрушений нет. Предварительно небольшое количество обломков упало на территории аэропорта Бельбек.

Вместе с тем, около 16 часов, российские оккупанты сообщили о том, что движение по Керченскому мосту снова перекрыто. На востоке Севастопольской бухты виден маскировочный дым.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что 25 февраля движение по мосту также было перекрыто. Российская армия во временно оккупированном Крыму подверглась обстрелу.