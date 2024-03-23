Ракетный удар по Крыму: взрывы в районе Бельбека и в Севастополе (фото, видео)

В Крыму слышны взрывы

Пока жители Белгорода отходят от утренних взрывов, эстафету перехватили оккупационные подразделения на территории Крыма. По предварительной информации, взрывы были слышны в Севастополе, в районе аэродрома Бельбек, а также в Симферополе.

Как сообщает "Крымский ветер", серия взрывов была слышна в Севастополе, кроме того местные жители проинформировали о пролетах ракет. Сообщалось о взрывах в Нижнегорском районе, в Казачьей бухте, на мысе Фиолент и в районе аэродрома Бельбек к северу от города.

Отмечается, что в Казачьей бухте размещается 810 бригада морской пехоты РФ, и на ее объектах есть прилеты. Также появилась информация о столбе дыма в центральной части города и других местах.

"В Севастополе по кораблям прилет, на мысе Фиолент задымление, в Инкермане столб дыма, сообщают подписчики", — говорится в сообщении.

На фоне этого в сети начали появляться видеозаписи, на которых можно увидеть, что происходит в городе.

Позже была обнародована информация, что в район Казачьей бухты стягивается большое количество машин "скорой помощи". Между тем оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе работает ПВО.

Также сообщается о мощном пожаре в районе аэропорта в Симферополе и в Балаклаве, однако является ли это следствие прилетов пока не сообщалось. Примерно в то же время о серии взрывов начали сообщать жители российского Белгорода.

Как сообщалось ранее, в ночь на 23 марта беспилотник упал на территории Оскольского электрометаллургического комбината в Старом Осколе в Белгородской области. По меньшей мере два цеха повреждены.