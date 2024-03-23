Украинские санкции в действии: в России беспилотник повредил электрометаллургический комбинат

Атакованный завод находится под санкциями Украины, США и Европейского Союза.

Украинский беспилотник в ночь на 23 марта удачно попал в цехи Оскольского электрометаллургического комбината в Старом Осколе контролируемой российским террористическим режимом Белгородской области РФ. В результате удара начался пожар, по меньшей мере два цеха повреждены.

Об этом пишут российские СМИ. Жертв среди работников комбината не было, поскольку их успели увести в укрытие, однако россияне жалуются, что местные МЧС и военные не давали воздушной тревоги.

Атаку прокомментировал белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Однако он не указывал, куда прилетел БПЛА, ограничившись заявлением об атаке на одно из предприятий в области.

Оскольский электрометаллургический комбинат задействован в обеспечении войны в Украине. Это единственное российское предприятие полного цикла с реализацией технологии прямого восстановления железа и плавки в электрических печах, позволяющее получать максимально чистый от примесей и остатков металл. Находится под санкциями Украины, США и Европейского Союза.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что 24 февраля украинские беспилотники нанесли удар по российскому городу Липецк. Мишенью атаки стал местный металлургический комбинат, работающий на обеспечение войны российских террористов в Украине, были слышны мощные взрывы.

По данным ГУР МО, Новолипецкий комбинат надолго вышел из строя. Такая же участь постигнет все другие российские объекты, задействованные в поддержке российского вторжения в Украину.