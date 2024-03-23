Українські санкції в дії: в Росії безпілотник пошкодив електрометалургійний комбінат

Атакований завод перебуває під санкціями України, США та Європейського Союзу

Український безпілотник в ніч на 23 березня вдало поцілив в цехи Оскольського електрометалургійного комбінату у місті Старий Оскол контрольованої російським терористичним режимом Бєлгородської області РФ. В результаті удару почалася пожежа, щонайменше два цехи пошкоджено.

Про це пишуть російські ЗМІ. Жертв серед працівників комбінату не було, оскільки їх встигли відвести в укриття, проте росіяни скаржаться, що місцеве МНС та військові не давали повітряної тривоги.

Атаку прокоментував бєлгородський губернатор В'ячеслав Гладков. Проте він не вказував, куди саме прилетів БПЛА, обмежившись заявою про атаку на одне з підприємств в області.

Оскольський електрометалургійний комбінат задіяний у забезпеченні війни в Україні. Це єдине російське підприємство повного циклу з реалізацією технології прямого відновлення заліза та плавки в електричних печах, яке дозволяє отримувати максимально чистий від домішок та залишків метал. Перебуває під санкціями України, США та Європейського Союзу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що 24 лютого українські безпілотники завдали удару по російському місту Липецьк. Мішенню атаки став місцевий металургійний комбінат, який працює на забезпечення війни російських терористів в Україні, було чутно потужні вибухи.

За даними ГУР МО, Новолипецький комбінат надовго вийшов з ладу. Така ж доля спіткає усі інші російські об'єкти, які задіяні у підтримці російського вторгнення в Україну.