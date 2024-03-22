У Кабміні відповіли на прохання США не бити по російських НПЗ: "Розуміємо партнерів, але..."

В Україні відреагували на статтю FT, в якій заявлялося про те, що США просять Україну припинити удари по російським НПЗ. Заява представника української влади була досить рішуча.

Статтю прокоментувала віце-прем’єр-міністр Ольга Стефанішина. За її словами, Україна розуміє ці заклики, але наголосила, що це законна мета для наших Збройних сил.

"Ми розуміємо заклики американських партнерів. Водночас ми воюємо тими можливостями, ресурсами та практиками, які є у нас сьогодні. Також є заяви та інших офіційних осіб, що це абсолютно законні цілі з військової точки зору", — сказала чиновниця.

Також Стефанишина розповіла, що першого місяця вторгнення РФ вона говорила зі штаб-квартирою НАТО і ті сказали, що в стандартах Альянсу — в першу чергу знищити інфраструктуру на території РФ, яка дає можливість бомбардувати українські міста.

"Ми діємо відповідно до найкращих стандартів НАТО", — сказала віце-прем’єр.

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