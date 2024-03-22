FT: США закликали Україну припинити удари по російських заводах: в чому причина

Нібито це може підвищити світові ціни на нафту

США закликали Україну припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі. Там попереджають, що удари безпілотників можуть підвищити світові ціни на нафту та спровокувати заходи у відповідь.

Про це пише FT, посилаючись на трьох осіб, знайомих з даними обговореннями. Зазначається, що неодноразові попередження з Вашингтона були передані високопосадовцям Служби безпеки України та ГУР.

Видання пише, що з початку повномасштабного вторгнення Кремля в лютому 2022 року обидва розвідувальні підрозділи постійно розширювали власні програми використання безпілотників для нанесення ударів по російських цілях на землі, на морі та в повітрі.

"Білий дім дедалі більше розчарований нахабними атаками українських безпілотників, які вразили нафтопереробні заводи, термінали, депо та сховища по всій західній Росії, завдавши шкоди її нафтовидобувним потужностям", — сказав інсайдер.

Підкреслюється, що Росія залишається одним із найважливіших світових експортерів енергії, незважаючи на санкції Заходу щодо її нафтогазового сектору.

Як відомо, цього року ціни на нафту зросли приблизно на 15 відсотків до 85 доларів за барель, що призвело до зростання вартості палива саме тоді, коли президент США Джо Байден розпочав свою кампанію щодо переобрання.

Вашингтон також стурбований тим, що якщо Україна продовжуватиме завдавати ударів по російських об’єктах, у тому числі за сотні миль від кордону, Росія може у відповідь накинутися на енергетичну інфраструктуру, на яку покладається Захід.

"У Києві речник СБУ відмовився від коментарів. Офіційні особи ГУР та офісу Зеленського не відповіли на запити про коментарі", — йдеться в матеріалі.

Також FT пише, що останніми тижнями Україна посилила свої повітряні атаки, оскільки її програми безпілотників розширюються, а наземна війна переходить на користь Москви. Це також слідує за зростаючим невдоволенням у Києві тим, що розглядається як неоднозначний підхід Заходу до стримування енергетичних надходжень Москви.

"Ніщо так не лякає чинного американського президента, як різке зростання цін в рік виборів", — сказав президент консалтингової компанії Rapidan Energy і колишній радник Білого дому з енергетики Боб Макнеллі.

Раніше "Телеграф" писав, що станом на 2024 рік в Україні є профіцит виробництва електроенергії. Минулого року енергетики проробили чудову роботу і тепер наша країна не відчуває на собі проблем, подібних до тих, які були у 2023 з електроенергією.