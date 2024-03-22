FT: США призвали Украину прекратить удары по российским заводам: в чем причина

Якобы это может повысить мировые цены на нефть

США призвали Украину приостановить удары по российской энергетической инфраструктуре. Там предупреждают, что удары беспилотников могут повысить мировые цены на нефть и спровоцировать ответные меры.

Об этом пишет FT, ссылаясь на трех человек, знакомых с данными обсуждениями. Отмечается, что неоднократные предупреждения из Вашингтона были переданы чиновникам Службы безопасности Украины и ГУР.

Издание пишет, что с начала полномасштабного вторжения Кремля в феврале 2022 года оба разведывательных подразделения постоянно расширяли собственные программы использования беспилотников для нанесения ударов по российским целям на земле, на море и в воздухе.

"Белый дом все больше разочарован наглыми атаками украинских беспилотников, поразивших нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, депо и хранилища по всей западной России, нанеся ущерб ее нефтедобывающим мощностям", — сказал инсайдер.

Подчеркивается, что Россия остается одним из важнейших мировых экспортеров энергии, несмотря на санкции Запада в отношении ее нефтегазового сектора.

Как известно, в этом году цены на нефть выросли примерно на 15 процентов до 85 долларов за баррель, что привело к росту стоимости топлива именно тогда, когда президент США Джо Байден начал свою кампанию по переизбранию.

Вашингтон также обеспокоен тем, что если Украина будет продолжать наносить удары по российским объектам, в том числе в сотнях миль от границы, Россия может в ответ наброситься на энергетическую инфраструктуру, на которую возлагается Запад.

"В Киеве представитель СБУ отказался от комментариев. Официальные лица ГУР и офиса Зеленского не ответили на запросы о комментариях", — говорится в материале.

Также FT пишет, что в последние недели Украина усилила свои воздушные атаки, поскольку ее программы беспилотников расширяются, а наземная война переходит в пользу Москвы. Это также следует за растущим недовольством в Киеве тем, что рассматривается как неоднозначный подход Запада к сдерживанию энергетических поступлений Москвы.

"Ничто так не пугает действующего американского президента, как резкий рост цен в год выборов", — сказал президент консалтинговой компании Rapidan Energy и бывший советник Белого дома по энергетике Боб Макнелли.

Ранее "Телеграф" писал, что по состоянию на 2024 год в Украине есть профицит производства электроэнергии. В прошлом году энергетики проделали отличную работу и теперь наша страна не испытывает на себе проблем, подобных тем, которые были в 2023 году с электроэнергией.