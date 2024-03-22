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FT: США призвали Украину прекратить удары по российским заводам: в чем причина

Автор
Ульяна Виноградова Ульяна Виноградова
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Удар по Белгороду Новость обновлена 22 марта 2024, 09:43
Удар по Белгороду. Фото Социальные сети

Якобы это может повысить мировые цены на нефть

США призвали Украину приостановить удары по российской энергетической инфраструктуре. Там предупреждают, что удары беспилотников могут повысить мировые цены на нефть и спровоцировать ответные меры.

Об этом пишет FT, ссылаясь на трех человек, знакомых с данными обсуждениями. Отмечается, что неоднократные предупреждения из Вашингтона были переданы чиновникам Службы безопасности Украины и ГУР.

Издание пишет, что с начала полномасштабного вторжения Кремля в феврале 2022 года оба разведывательных подразделения постоянно расширяли собственные программы использования беспилотников для нанесения ударов по российским целям на земле, на море и в воздухе.

"Белый дом все больше разочарован наглыми атаками украинских беспилотников, поразивших нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, депо и хранилища по всей западной России, нанеся ущерб ее нефтедобывающим мощностям", — сказал инсайдер.

Подчеркивается, что Россия остается одним из важнейших мировых экспортеров энергии, несмотря на санкции Запада в отношении ее нефтегазового сектора.

Как известно, в этом году цены на нефть выросли примерно на 15 процентов до 85 долларов за баррель, что привело к росту стоимости топлива именно тогда, когда президент США Джо Байден начал свою кампанию по переизбранию.

Вашингтон также обеспокоен тем, что если Украина будет продолжать наносить удары по российским объектам, в том числе в сотнях миль от границы, Россия может в ответ наброситься на энергетическую инфраструктуру, на которую возлагается Запад.

"В Киеве представитель СБУ отказался от комментариев. Официальные лица ГУР и офиса Зеленского не ответили на запросы о комментариях", — говорится в материале.

Также FT пишет, что в последние недели Украина усилила свои воздушные атаки, поскольку ее программы беспилотников расширяются, а наземная война переходит в пользу Москвы. Это также следует за растущим недовольством в Киеве тем, что рассматривается как неоднозначный подход Запада к сдерживанию энергетических поступлений Москвы.

"Ничто так не пугает действующего американского президента, как резкий рост цен в год выборов", — сказал президент консалтинговой компании Rapidan Energy и бывший советник Белого дома по энергетике Боб Макнелли.

Ранее "Телеграф" писал, что по состоянию на 2024 год в Украине есть профицит производства электроэнергии. В прошлом году энергетики проделали отличную работу и теперь наша страна не испытывает на себе проблем, подобных тем, которые были в 2023 году с электроэнергией.

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#США #Энергетика #Нефть #Военный удар #россияя #Україна-Світ