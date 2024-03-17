Не обійшлося без СБУ: джерело "Телеграфа" розповіло деталі атаки на Слов'янський НПЗ у Росії

Після влучання там сталася сильна пожежа

У ніч проти неділі, 17 березня, Служба безпеки України спільно з Силами спеціальних операцій та Силами безпілотних систем ЗСУ атакували дронами ще один нафтопереробний завод у Росії. Цього разу БПЛА вдарили по Слов'янському НПЗ у Краснодарському краї РФ.

Про це "Телеграфу" повідомило джерело. Зазначається, що це вже 12-й нафтопереробний завод у Росії, яких було атаковано безпілотниками СБУ.

Джерело підкреслило, що результат атаки був успішним. Після влучання БПЛА було зафіксовано велику пожежу в районі атмосферних колон, які й були основною ціллю.

Слов'янськ-на-Кубані на мапі

Раніше у соцмережах з'явилася інформація про те, що місті Слов'янськ-на-Кубані в Краснодарському краї пролунала серія потужних вибухів, після чого почалася дуже потужна пожежа. Пізніше російські ЗМІ припустили, що безпілотники атакували розташований у місті нафтопереробний завод.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в ранці в суботу, 16 березня, безпілотники вдарили по двох нафтопереробних підприємствах в Самарській області Росії — нафтопереробному заводу у Сизрані та Новокуйбишевському НПЗ. Вони стали 10 та 11 російськими НПЗ, атакованими з січня по березень.