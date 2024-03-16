Атаки на російські заводи тривають: вранці БПЛА вдарили по двох НПЗ, спалахнули пожежі (відео)

Російська влада заявила, що постраждалих немає

Російські НПЗ продовжують зазнавати ударів — рано-вранці в суботу, 16 березня, безпілотники атакували два нафтопереробні підприємства в Самарській області. На одному з них почалася масштабна пожежа.

За інформацією росЗМІ, перший дрон атакував територію нафтопереробного заводу в Сизрані, спалахнула пожежа. Вогонь вже охопив 500 квадратних метрів. На місці працюють оперативні служби.

Водночас кілька інших дронів атакували Новокуйбишевський НПЗ. Там також почалася пожежа, проте її загасили за пів години.

"Сьогодні вранці на території Сизранського НПЗ сталося загоряння. Постраждалих немає. На місці працюють оперативні служби. Персонал підприємства евакуйовано. Причини пожежі встановлюються", — заявив мер Сизрані Анатолій Лукієнко, слова якого цитують росЗМІ.

Важливо мати на увазі, що російська влада та підконтрольні їй ЗМІ регулярно подають спотворену інформацію. Тому реальна картина може кардинально відрізнятись від їхніх заяв.

Як повідомляв "Телеграф", за оцінками Bloomberg, станом на 13 березня, внаслідок атак безпілотників, було виведено з ладу 12% усієї нафтопереробної промисловості Росії. Йдеться про Рязанський завод ПАТ "Роснефть" під Москвою, Новошахтинському нафтопереробному заводі в Ростовській області та завод "НОРСІ" ПАТ "Лукойл".