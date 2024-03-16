Війна — день 752: в Одесі оголошено день жалоби, в Росії бої у двох областях

Розповідаємо оперативно про головне за добу

Сьогодні 16 березня 2024 року, 752-й день війни України проти російського терористичного режиму. В Одесі оголосили день жалоби за жертвами російського теракту 15 березня, де загинуло понад 20 людей. Тим часом на російських кордонах дуже неспокійно – терористи намагаються вибити антипутінські сили, які зайшли у Курську та Бєлгородську області РФ.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 16 березня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Повітряних тривог немає, тактична авіація терористів неактивна, безпілотники не фіксуються.

00:00 Російський Курськ традиційно приймає нічні подарунки. У місті гримлять вибухи.

Інформацію за 13 березня дивіться за посиланням: Війна — день 749: окупанти відчайдушно штурмують позиції ЗСУ напередодні виборів до РФ та використовують хімічну зброю

Про те, що відбувалося 14 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 750: вибухи та бої під Білгородом, та збройні заводи Німеччини в Україні

З ситуацією в Україні за 15 березня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 751: напружена ситуація на кордонах і ракетний удар по Одесі