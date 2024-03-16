Война — день 752: в Одессе объявлен день траура, в России бои в двух областях

Рассказываем оперативно о главном за сутки

Сегодня 16 марта 2024, 752-й день войны Украины против российского террористического режима. В Одессе объявили день траура по жертвам российского теракта 15 марта, где погибли более 20 человек. Между тем, на российских границах очень неспокойно – террористы пытаются выбить антипутинские силы, зашедшие в Курскую и Белгородскую области РФ.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 16 марта, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Воздушных тревог нет, тактическая авиация террористов неактивна, беспилотники не фиксируются.

00:00 Российский Курск традиционно принимает ночные подарки. В городе гремят взрывы.

Информацию за 13 марта смотрите по ссылке: Война — день 749: оккупанты отчаянно штурмуют позиции ВСУ накануне выборов в РФ и используют химическое оружие

О том, что происходило 14 марта, читайте в материале: Война — день 750: взрывы и бои под Белгородом и оружейные заводы Германии в Украине

С ситуацией в Украине за 15 марта можно ознакомиться в материале: Война — день 751: напряженная ситуация на границах и ракетный удар по Одессе