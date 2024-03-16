Война — день 752: в Одессе объявлен день траура, в России бои в двух областях
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Рассказываем оперативно о главном за сутки
Сегодня 16 марта 2024, 752-й день войны Украины против российского террористического режима. В Одессе объявили день траура по жертвам российского теракта 15 марта, где погибли более 20 человек. Между тем, на российских границах очень неспокойно – террористы пытаются выбить антипутинские силы, зашедшие в Курскую и Белгородскую области РФ.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 16 марта, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
01:00 Воздушных тревог нет, тактическая авиация террористов неактивна, беспилотники не фиксируются.
00:00 Российский Курск традиционно принимает ночные подарки. В городе гремят взрывы.
Информацию за 13 марта смотрите по ссылке: Война — день 749: оккупанты отчаянно штурмуют позиции ВСУ накануне выборов в РФ и используют химическое оружие
О том, что происходило 14 марта, читайте в материале: Война — день 750: взрывы и бои под Белгородом и оружейные заводы Германии в Украине
С ситуацией в Украине за 15 марта можно ознакомиться в материале: Война — день 751: напряженная ситуация на границах и ракетный удар по Одессе