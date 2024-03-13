Война — день 749: оккупанты отчаянно штурмуют позиции ВСУ в преддверии выборов в РФ и используют химическое оружие
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Оперативно о главном за сутки
Полномасштабное противостояние продолжается по всей линии фронта, а наибольшее давление противник оказывает в Донецкой области, в частности речь идет об Авдеевском, Новопавловском и Лиманском направлениях. Поскольку в России приближается дата выборов, то Кремлю необходимо как можно скорее показать какую-то победу, а потому оккупанты гонят свои войска на штурмы невзирая на потери. И при этом они не гнушаются использованием запрещенного химического оружия, чтобы обеспечить себе преимущество.
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00:00 В Конгрессе США идет сбор за вынесение законопроекта о помощи Украине на голосование в обход спикера. Уже собрано 165 голосов из 218 необходимых.
Информацию за 10 марта смотрите по ссылке: Война — день 746: захватчики прорываются на востоке и обстреливают украинские города
О том, что происходило 11 марта, читайте в материале: Война — день 747: россияне все еще давят на востоке, но имеют проблемы с живой силой и техникой
С ситуацией в Украине за 12 марта можно ознакомиться в материале: Война — день 748: наступление россиян на востоке забуксовало, но оккупанты пытаются атаковать дальше