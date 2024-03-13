Война — день 749: оккупанты отчаянно штурмуют позиции ВСУ в преддверии выборов в РФ и используют химическое оружие

Оперативно о главном за сутки

Полномасштабное противостояние продолжается по всей линии фронта, а наибольшее давление противник оказывает в Донецкой области, в частности речь идет об Авдеевском, Новопавловском и Лиманском направлениях. Поскольку в России приближается дата выборов, то Кремлю необходимо как можно скорее показать какую-то победу, а потому оккупанты гонят свои войска на штурмы невзирая на потери. И при этом они не гнушаются использованием запрещенного химического оружия, чтобы обеспечить себе преимущество.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 13 марта, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Конгрессе США идет сбор за вынесение законопроекта о помощи Украине на голосование в обход спикера. Уже собрано 165 голосов из 218 необходимых.

Информацию за 10 марта смотрите по ссылке: Война — день 746: захватчики прорываются на востоке и обстреливают украинские города

О том, что происходило 11 марта, читайте в материале: Война — день 747: россияне все еще давят на востоке, но имеют проблемы с живой силой и техникой

С ситуацией в Украине за 12 марта можно ознакомиться в материале: Война — день 748: наступление россиян на востоке забуксовало, но оккупанты пытаются атаковать дальше