Укр

Война — день 751: напряженная ситуация на границах и слухи об отправке французских военных

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Наступил новый день сопротивления российским оккупантам
Наступил новый день сопротивления российским оккупантам. Фото telegraf.com.ua

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре пятница, 15 марта 2024 года. Накануне обострилась ситуация в пограничных районах, в частности, поступает много сообщений про бои и взрывы на территории Белгородской области России. Не обходится и без российских атак против Украины. Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон все решительнее говорит про отправку войск в Украину, более того, группа французских военных уже могла выдвинуться в Румынию, согласно сообщениям СМИ.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 15 марта, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Группа "Шахедов" движется с Сумской в Черниговскую области, — Воздушные силы Украины.

В результате удара беспилотника по жилому дому в Винницкой области погиб один человек, четверо госпитализированы, — Винницкая ОВА.

Последствия атаки дронов по дому на Виннитчине 14.03.2024
Последствия атаки дронов по дому на Виннитчине 14.03.2024

В России сообщают об "очень серьезных разрушениях" села Козинка в Белгородской области, где ранее заявляли о якобы высадке вертолетного десанта и боях.

Козинка на карте боевых действий в Украине
Козинка на карте боевых действий в Украине

С ситуацией в Украине за 12 марта можно ознакомиться в материале: Война — день 748: наступление россиян на востоке забуксовало, но оккупанты пытаются атаковать дальше

Информацию за 13 марта смотрите по ссылке: Война — день 749: оккупанты отчаянно штурмуют позиции ВСУ в преддверии выборов в РФ и используют химическое оружие

О том, что происходило 14 марта, читайте в материале: Война — день 750: взрывы и бои под Белгородом, и оружейные заводы Германии в Украине