Війна — день 750: росіяни посилюють штурми напередодні виборів у РФ, але зазнають величезних втрат

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують пробувати прорвати оборону ЗСУ у ряді місць, переважно у східній частині країни. Найбільш активними залишаються Авдіївський та Новопавлівський напрями, де піхотні штурми підтримуються активними ударами авіації. Такі темпи ведуть до величезних втрат у їхніх лавах, однак через наближення виборів у Росії на це ніхто не звертає уваги. Водночас Україна активно завдає ударів у відповідь, через що вибухи чути навіть у віддалених від фронту російських містах.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 14 березня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Російські БПЛА зафіксовано на Миколаївщині курсом на Кіровоградську

00:00 У США не вбачають ознак того, що Росія має намір застосувати ядерну зброю в Україні.

Про те, що відбувалося 11 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 747: росіяни все ще тиснуть на сході, але мають проблеми з живою силою та технікою

З ситуацією в Україні за 12 березня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 748: наступ росіян на сході забуксував, але окупанти намагаються атакувати далі

Інформацію за 13 березня дивіться за посиланням: Війна — день 749: окупанти відчайдушно штурмують позиції ЗСУ напередодні виборів до РФ та використовують хімічну зброю