Втрати величезні, але росіяни продовжують атакувати: у ЗСУ розповіли про ситуацію на Авдіївському напрямі (мапа)

Штурмовики не дають росіянам прорвати оборону на сході

Попри те, що у ЗСУ спростували заяви росіян про захоплення села на Авдіївському напрямку, ситуація тут залишається напруженою. Бійці 3-ї штурмової бригади щосили намагаються не дати окупантам просунутися далі.

Про ситуацію на Авдіївському напрямі розповіли у пресслужбі бригади. Росіяни на цьому напрямі вже втратили цілий полк, але не мають наміру відступати.

Так, станом на 13 березня, бійці 3-ї штурмової ліквідували понад 500 солдатів армії РФ, до 20 ворожих броньованих машин та танків, а також ЗРК, артсистеми, САУ та значну кількість автотехніки росіян. Втрати ворога відповідають цілому полку, але, наголошують у бригаді, ворог все одно перевершує в кількості та не має наміру відступати.

"Бойова обстановка залишається надскладною. Попри напружену ситуацію, Третя штурмова продовжує стирати ворожу піхоту, відбивати штурми й не дозволяє окупантам зробити прорив углиб зайнятої оборони на Авдіївському напрямі", — додали у легендарній бригаді.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що головком ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію на фронті. На деяких напрямках є загроза просування росіян у глиб території України.