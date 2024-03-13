Рус

Втрати величезні, але росіяни продовжують атакувати: у ЗСУ розповіли про ситуацію на Авдіївському напрямі (мапа)

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Українські військові продовжують стримувати росіян на фронті Новина оновлена 13 березня 2024, 18:48
Українські військові продовжують стримувати росіян на фронті. Фото facebook.com/GeneralStaff

Штурмовики не дають росіянам прорвати оборону на сході

Попри те, що у ЗСУ спростували заяви росіян про захоплення села на Авдіївському напрямку, ситуація тут залишається напруженою. Бійці 3-ї штурмової бригади щосили намагаються не дати окупантам просунутися далі.

Про ситуацію на Авдіївському напрямі розповіли у пресслужбі бригади. Росіяни на цьому напрямі вже втратили цілий полк, але не мають наміру відступати.

Так, станом на 13 березня, бійці 3-ї штурмової ліквідували понад 500 солдатів армії РФ, до 20 ворожих броньованих машин та танків, а також ЗРК, артсистеми, САУ та значну кількість автотехніки росіян. Втрати ворога відповідають цілому полку, але, наголошують у бригаді, ворог все одно перевершує в кількості та не має наміру відступати.

"Бойова обстановка залишається надскладною. Попри напружену ситуацію, Третя штурмова продовжує стирати ворожу піхоту, відбивати штурми й не дозволяє окупантам зробити прорив углиб зайнятої оборони на Авдіївському напрямі", — додали у легендарній бригаді.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що головком ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію на фронті. На деяких напрямках є загроза просування росіян у глиб території України.

Теги:
#Бої #Авдіївка #Армія РФ #Війна в Україні #ЗСУ