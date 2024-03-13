У ЗСУ спростували заяву Міноборони РФ про захоплення одного з селищ на Авдіївському напрямку (карта)

Населений пункт залишається під контролем Збройних Сил України

Спікер Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій спростував заяви Міноборони РФ про те, що росіяни нібито захопили селище Невельське на Авдіївському напрямку. Наразі населений пункт під контролем ЗСУ.

Відповідну заяву Лиховій зробив у коментарі виданню Liga.net. Речник зауважив, що українські військові продовжують утримувати селище, а інформація росіян є фейком.

Українські аналітики з каналу DeepState також написали про те, що Невельське наразі під контролем Збройних Сил України. Щоправда, ситуація "повільно погіршується".

"Ворог проводить штурмові дії південніше села. Враховуючи, що дана інформація є передчасним повідомленням нагору про успіх, то командування РОВ залучить додаткові сили, чим посилить тиск, задля виправлення своєї ж брехні", — зазначають аналітики.

Невельське на мапі DeepState

Ворог проводить штурмові дії південніше Невельського

Напередодні, у Міноборони РФ заявили, що російські окупаційні війська нібито захопили Невельське, що на Донеччині (Авдіївський напрямок). Інформація не відповідає дійсності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що 13 березня ЗСУ відбили десятки атак окупантів на різних напрямках. Протягом доби росіяни відновили атаки під Куп’янськом і били бомбами вздовж усієї лінії фронту.