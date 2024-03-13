В ВСУ опровергли заявление Минобороны РФ о захвате одного из поселков на Авдеевском направлении (карта)

Населённый пункт остается под контролем Вооруженных сил Украины

Спикер Сил обороны Таврийского направления Дмитрий Лиховий опроверг заявления Минобороны РФ о том, что россияне якобы захватили Невельское на Авдеевском направлении. В настоящее время населенный пункт находится под контролем ВСУ.

Соответствующее заявление Лиховий сделал в комментарии Liga.net. Спикер отметил, что украинские военные продолжают удерживать поселок, а информация россиян является фейком.

Украинские аналитики канала DeepState также написали о том, что Невельское находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Правда, ситуация "медленно ухудшается".

"Враг проводит штурмовые действия южнее села. Учитывая, что данная информация является преждевременным сообщением вверх об успехе, то командование РОВ привлечет дополнительные силы, чем усилит давление для исправления своей же лжи", — отмечают аналитики.

Невельское на карте DeepState

Враг проводит штурмовые действия южнее Невельского

Накануне, в Минобороны РФ заявили, что российские оккупационные войска якобы захватили Невельское на Донетчине (Авдеевское направление). Информация не соответствует действительности.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что 13 марта ВСУ отразили десятки атак оккупантов на разных направлениях. В течение суток россияне возобновили атаки под Купянском и били бомбами вдоль всей линии фронта.