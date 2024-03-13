Противник продолжает наступление, но терпит большие потери: Сырский рассказал об актуальной ситуации на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в среду, 13 марта, посетил фронт. Он поработал в двух бригадах, где постепенно усложняется обстановка и есть угроза продвижения вражеских подразделений в глубину наших боевых порядков.

"После детального анализа и оценки обстановки вместе с командирами и офицерами штаба были приняты все необходимые решения по усилению резервов, боеприпасов, средств РЭБ указанных воинских частей, что в дальнейшем обеспечит устойчивость нашей обороны на этом участке фронта. В целом, оперативная обстановка на Восточном фронте остается сложной. Противник продолжает вести наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в районах Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербовое и Работино", — сообщил Сырский в своем Telegram-канале.

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