Противник продовжує наступ, але зазнає великих втрат: Сирський розповів про актуальну ситуацію на фронті

За два тижні жорстких боїв противник зазнав надзвичайно високих втрат, зазначив він

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у середу, 13 березня, відвідав фронт. Він попрацював у двох бригадах, де поступово ускладнюється обстановка і є загроза просування ворожих підрозділів у глибину наших бойових порядків.

"Після детального аналізу і оцінки обстановки разом з командирами та офіцерами штабу були прийняті всі необхідні рішення щодо посилення резервами, боєприпасами, засобами РЕБ зазначених військових частин, що в подальшому забезпечить стійкість нашої оборони на цій ділянці фронту. В цілому, оперативна обстановка на Східному фронті залишається складною. Противник продовжує вести наступальні дії, зосереджуючи основні зусилля в районах Терни, Іванівське, Бердичі, Тоненьке, Вербове і Роботине", — повідомив Сирський у своєму Telegram-каналі.

Водночас активність ворога на інших ділянках фронту помітно знизилась. Ймовірно, зазначив головнокомандувач, це сталося внаслідок високого рівня втрат окупантів.

"Це відбулося завдяки вчасно прийнятим управлінським рішенням на посилення оборони даної ділянки фронту, своєчасної заміни частин, що втратили боєздатність, а також завдяки мужності та стійкості наших воїнів. За два тижні жорстких боїв противник зазнав надзвичайно високих втрат. Однак, всі населені пункти, які він намагався захопити, залишилися під нашим контролем", — зазначив Сирський.

Він додав, що разом з Міністром оборони України, вручив державні та відомчі нагороди нашим військовослужбовцям, які відзначилися в боях з російським агресором. За словами головнокомандувача, робота триває, адже залишається достатньо питань, які необхідно вирішувати на місці.

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