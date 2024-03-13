Російські добровольці готують удари по армії РФ у Бєлгороді та Курську: мешканців просять евакуюватися

Добровольці закликали всіх цивільних негайно залишити міста Курщини та Бєлгородщини

Бійці легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу, а також Сибірського батальйону, які 12 березня зайшли в Курську та Бєлгородську області, спільно звернулися до своїх співгромадян. Воїни закликали мешканців Курщини та Бєлгородщини залишити свої домівки та евакуюватися, щоб не потрапити під перехресний вогонь.

Звернення опублікував легіон "Свобода Росії" на своїй сторінці у Telegram. Російські добровольці, що воюють на боці України, зазначили, що обстріли українських міст з території Бєлгорода мають припинитися.

"Ми звертаємося до наших співгромадян: жителів міста Бєлгород, чиновників Бєлгородської адміністрації та всіх тих, хто нас чує. Путінські вбивці завдають масованих ударів по мирним українським містам, виставляючи свої позиції між вашими будинками, школами ваших дітей та держустановами. Щодня десятки простих невинних людей (переважно жінок та дітей) гинуть від обстрілів із Бєлгорода. Обстріл України з території Бєлгорода має припинитися!" — йдеться у зверненні.

Головне про події 12-го березня від "Телеграф"

Бійці легіону та інших формувань зазначили, що змушені завдати вогневого ураження по позиціям російських військ, у відповідь на терористичні обстріли України з території Бєлгородщини та Курщини.

Щоб уникнути жертв серед цивільного населення, добровольці закликали всіх мешканців негайно залишити міста. Місцеву ж владу закликали розпочати евакуацію з міст Курщини та Білгородщини, щоб зберегти людські життя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що штурмовики легіону "Свобода Росії" передали вітання з території РФ. Вони записали відео зі звільненої частини населеного пункту Тьоткіно, що на Курщині.