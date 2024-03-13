"Ведемо бій, просуваємось далі": штурмовики легіону "Свобода Росії" передали вітання з території РФ (відео)

Добровольці сказали, що вони втомилися, але живі

Бійці легіону "Свобода Росії" (ЛСР), які разом з іншими російськими добровольцями 12 березня зайшли на територію РФ і закріпилися в населеному пункті Теткіно на Курщині поряд з кордоном України, все ще там. Вони записали відео, де передали вітання зі звільненої частини населеного пункту.

"Ведемо бій у Тьоткіно... вулиці сильно прострілюються і далі ще дільничний на нас чекає, з яким треба поспілкуватися... ми живі, ми втомилися, ми з вами, разом ми сила. Слава Україні! Героям слава! Свобода Росії", — кажуть бійці з позивними "Апостол", "Домовий" на відео, опублікованому легіоном "Свобода Росії" вранці 13 березня.

У підписі сказано, що "Апостол", "Домовий" та інші штурмовики передають привіт зі звільненої частини Тьоткіно. "Просуваємося далі!", — додали воїни.

Близько 5 години ранку вони опублікували фото двох штурмовиків у Тьоткіно з прапором ЛСР. У коментарі до знімка сказано: "вдома і дихається краще, і відпочивати приємніше. Ночуємо у рідних краях".

Також ЛСР опублікувал відео атаки на російський пункт управління. Де саме він розташований, не уточнюється, але є натяк.

"Був пункт управління і немає пункту управління. Наближаємо кризу для оборонки кривавого режиму. Все одно вона не на оборону працює, а на напад", — йдеться у підписі до відео.

Як повідомляв "Телеграф", секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данилов заявив, що росіяни у складі російських добровольчих батальйонів мають право проводити операції на території РФ, тому що перебувають у себе вдома. Вони мають можливість робити свій вибір та боротися, тому захід легіону "Свобода Росії" у дві області РФ 12 березня є лише початком.