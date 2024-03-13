"Ведем бой, продвигаемся дальше": штурмовики легиона "Свобода России" передали привет с территории РФ (видео)

Добровольцы сказали что они устали, но живы

Бойцы легиона "Свобода России" (ЛСР), которые вместе с другими российскими добровольцами 12 марта зашли на территорию РФ и закрепились в населенном пункте Теткино в Курской области рядом с границей Украины, все еще там. Они записали видео, где передали привет из освобожденной части населенного пункта.

"Ведем бой в Теткино … улицы сильно простреливаются и дальше еще участковый нас ждет, с которым надо пообщаться… мы живые, мы устали, мы с вами, вместе мы сила. Слава Украине! Героям слава! Свобода России", — говорят бойцы с позывными "Апостол", "Домовой" на видео, опубликованном легионом "Свобода России" утром 13 марта.

В подписи сказано, что "Апостол", "Домовой" и остальные штурмовики передают привет из освобожденной части Теткино. "Продвигаемся дальше!", — добавили воины.

Около 5 часов утра они опубликовали фото двух штурмовиков в Теткино с флагом ЛСР. В комментарии к снимку сказано: "дома и дышится лучше, и отдыхать приятнее. Ночуем в родных краях".

Также ЛСР опубликовало видео атаки на российский пункт управления. Где именно он расположен, не уточняется, но есть намек.

"Был пункт управления и нет пункта управления. Приближаем кризис для оборонки кровавого режима. Всё равно она не на оборону работает, а на нападение", — сказано в подписи к видео.

Как сообщал "Телеграф", секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что россияне в составе российских добровольческих батальонов имеют право проводить операции на территории РФ, потому что находятся у себя дома. Они имеют возможность делать свой выбор и бороться, поэтому заход легиона "Свобода России" в две области РФ 12 марта является только началом.