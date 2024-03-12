"Это только начало": Данилов прокомментировал операцию российских добровольческих батальонов в РФ

Путина ждет еще много сюрпризов, правда, неприятных

Россияне в составе российских добровольческих батальонов имеют право проводить операции на территории РФ, потому что находятся у себя дома. Они имеют возможность делать свой выбор и бороться, поэтому заход легиона "Свобода России" в две области РФ 12 марта является только началом.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов рассказал в эфире телемарафона. Он подчеркнул, за что борются россияне в добровольческих батальонах.

"Имеют право граждане России находиться на своей территории, имеют право сделать свой выбор, это их личное право. Другое дело, что там сейчас засела тоталитарная секта, которая не дает вообще никому продыха. И они борются за то, чтобы была другая страна, была свобода, и они чувствовали себя людьми", — сказал Данилов.

Секретарь СНБО уверен, что Путина и его свита в дальнейшем ожидают много неприятных сюрпризов. Россияне в составе добровольческих батальонов стремятся к свободе, поэтому одержат победу над Кремлем.

"Я внимательно слушал то, что они [российские добровольческие батальоны] передавали в эфир с территории России. Поверьте мне, это только начало. Там такого будет очень и очень много. Если Путин и его клика считают, что у них там все хорошо, то они глубоко ошибаются. Бороться надо обязательно, без борьбы нет победы. Я более чем уверен, что россияне, которые стремятся к свободе, стремятся к независимости, обязательно одержат победу", — сказал секретарь СНБО.

Напомним, что 12 марта появилась информация, что легион "Свобода России" вошел на территорию Курской и Белгородской областей. Сообщалось о взятии под контроль одного населенного пункта. Военные легиона "Свобода России" обратились к землякам с призывом игнорировать президентские выборы.

Ранее "Телеграф" писал, что Данилов высказался о компромиссах с Путиным. По словам секретаря СНБО, никто не простит россиянам тех преступлений, которые они совершили в Украине. Что касается кремлевского диктатора, то он читает не те учебники, уверен Данилов.