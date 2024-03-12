"Це тільки початок": Данілов прокоментував операцію російських добровольчих батальйонів у РФ

Путіна чекає ще багато сюрпризів, щоправда, неприємних

Росіяни у складі російських добровольчих батальйонів мають право проводити операції на території РФ, бо знаходяться у себе вдома. Вони мають можливість робити свій вибір та боротись, тому захід легіону "Свобода Росії" у дві області РФ 12 березня є лише початком.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов розповів в етері телемарафону. Він підкреслив, за що борються росіяни в добровольчих батальйонах.

"Мають право громадяни Росії перебувати на своїй території, мають право зробити свій вибір, це їх особисте право. Інша справа, що там зараз засіла тоталітарна секта, яка не дає взагалі нікому продиху. І вони борються за те, щоб була інша країна, була свобода, і вони почувалися людьми", — сказав Данілов.

Секретар РНБО впевнений, що Путіна та його свиту надалі чекає багато неприємних сюрпризів. Росіяни у складі добровольчих батальйонів прагнуть свободи, тому отримають перемогу над Кремлем.

"Я уважно слухав те, що вони [російські добровольчі батальйони] передавали в ефір з території Росії. Повірте мені, це тільки початок. Там такого буде дуже і дуже багато. Якщо Путін і його кліка вважають, що у них там все гаразд, то вони глибоко помиляються. Боротися треба обовʼязково, без боротьби немає перемоги. Я більш ніж впевнений, що ті росіяни, які прагнуть свободи, прагнуть незалежності, обовʼязково отримають перемогу", — сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, що 12 березня з’явилась інформація, що легіон "Свобода Росії" зайшов на територію Курської та Бєлгородської областей. Повідомлялось про взяття під контроль одного населеного пункту. Військові легіону "Свобода Росії" звернулись до земляків із закликом ігнорувати президентські вибори.

Раніше "Телеграф" писав, що Данілов висловився про компроміси з Путіним. За словами секретаря РНБО, ніхто не пробачить росіянам тих злочинів, які вони вчинили в Україні. Щодо кремлівського диктатора, то він читає не ті підручники, впевнений Данілов.