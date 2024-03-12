"Ми росіяни, з нами ГУР": у мережі бурхливо обговорюють операцію Легіону "Свобода Росії"

Українці відреагували на операцію легіонів шквалом мемів та жартів у мережі

Бійці легіону Свобода Росії, Російського добровольчого корпусу, а також Сибірського батальйону розпочали спільну операцію. Вони зайшли до Білгородської та Курської області.

Бійці легіону Свобода Росії заявили, що йдуть звільняти РФ від диктатора Володимира Путіна. У відеозверненні легіон повідомив, що "йде на вибори". "Ми йдемо, щоб звільнити вас від злиднів, бідності та диктатури", — йдеться у заяві легіону. Українці відреагували на цю звістку шквалом мемів та жартів у мережі.

"Телеграф" зібрав найсмішніші з них:

Користувачі в гостротах спиралися на відомі мети та картинки та обігравали їх по-новому.

Нагадаємо, що так звані вибори президента РФ відбудуться 17 березня 2024 року. Наприкінці минулого року російський диктатор Володимир Путін оголосив свою участь. Пізніше стало відомо, що окупанти планують проводити "вибори" на тимчасово захоплених територіях протягом трьох днів — 15, 16 та 17 березня.

У МЗС України заявили, що голосування на захоплених територіях України буде "незаконним та нікчемним".

Раніше "Телеграф" писав, що українці у соцмережах жартували на тему постановки жінок на військовий облік.