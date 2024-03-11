Росіяни створюють ще одну точку для наступу: в ОСУВ "Таврія" розповіли подробиці (мапа)

Ворог прагне показати якісь важливі успіхи напередодні виборів Путіна

На Оріхівському напрямі в Запорізькій області ворог почав наступати з нової точки — Времівського виступу, який знаходиться на кордоні з Донеччиною. Російська армія почала штурмувати позиції Сили оборони з ночі 11 березня.

Загалом на цьому напрямі за останню добу менше атак. Про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів в етері телемарафону.

"Можу виокремити події на оріхівському напрямку, на якому хоча порівняно і менше штурмових дій з боку противника — п'ять, це за сьогодні вранці до 18-ї години. Але при цьому, в його географії з'явилася нова точка спроб ворожого наступу, це так званий Времівський виступ, де росіяни проводять штурми в пішому порядку, починаючи з ночі і сьогоднішнього ранку", ― сказав Лиховій.

Времівський виступ знаходиться на кордоні Запорізької та Донецької областей. Це район на півдні населеного пункту Велика Новосілка біля села Времівка. Саме там у березні-квітні 2022 року вдалося зупинити ворожу армію.

Времівський виступ знаходиться на кордоні Запорізької та Донецької областей

Лиховій пояснив, навіщо росіянам нова точка наступу. Вони намагаються показати результати на фронті напередодні президентських виборів до РФ, останній день яких призначено на 17 березня.

Раніше у "Таврії" пояснили, чому минулого року не будували оборонні рубежі. Причина була у зайнятості інженерів, яких залучали до руйнування чужих фортифікаційних споруд. Наразі на кількох напрямках, зокрема й на Запорізькому, інтенсивно зміцнюють лінію оборони, сказав Лиховій.

Прискорення будівництва рубежів на фронті відзначили й у британській розвідці. Це суттєво ускладнить просування окупаційних військ за можливого наступу.

"Телеграф" раніше писав, як і чим воюють росіяни на Авдіївському напрямку Донецької області. Подробиці поділилися у Третій окремій штурмовій бригаді.