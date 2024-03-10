Інженери були зайняті: у "Таврії" розповіли, чому не будували оборонні рубежі у 2023 році

Наразі будівництво йде швидкими темпами

Нові системи оборони на фронті з урахуванням вимог піхотинців почали будувати ще з грудня, і процес триває досі. У 2023 році оборонні рубежі не будували, тому що інженери були зайняті іншими справами – їх залучали для знищення ворожих споруд.

Це було актуально, адже Збройні сили України (ЗСУ) проводили контрнаступ. Про це речник Оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів "Еспресо".

Чому оборонні рубежі не почали будувати у 2023 році

"Цей процес триває ще з грудня минулого року і на запитання, чому він не відбувався раніше за лінією фронту, ближче до лінії бойового зіткнення, відповідь проста: тому що минулого року Україна ввела наступальну операцію і ті ж сапери, інженери були залучені для подолання ворожих інженерно-фортифікаційних споруд", — пояснив Лиховій.

Наразі ведуться роботи зі створення єдиного комплексу споруд на випадок наступу ворога. Фахівці зводять нові системи у тилових траншеях та опорних пунктах. Їх обладнують бронекапсулами, бункерами з бетону та вогневими щілинами перекриття.

Нові оборонні рубежі будують на замовлення піхотинців та представників механізованих бригад. Вони розповідають, які їм потрібні споруди.

Другу та третю лінію оборони будують із застосуванням спеціальної техніки. Через те, що будівельники дуже ризикують, такі роботи проводять не менше ніж за 5 км від лінії бойових дій.

Оборонні рубежі активно будують у Запорізькій області. Укріплення споруджують також у Дніпропетровській. Там уже збираються обладнати траншеї, поки зведено лише "зуби дракона".

Зазначимо, що інтенсивне будівництво оборонних рубежів на фронті підтверджує британська розвідка. В іноземному відомстві наголосили на важливості цього кроку. Фортифікаційні споруди суттєво ускладнять наступ ворожих військ.

Про важливість посилення позицій сил оборони говорив і ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. За його словами, ЗСУ мають зміцнювати рубежі та відбивати атаки ворога. Якщо ж швидкість будівництва фортифікаційних споруд буде недостатньою, то фронт рухатиметься на захід.

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