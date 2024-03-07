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Тривожний прогноз ветерана: фронт рухатиметься на захід і на це є дві причини

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Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
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Поки що говорити про контрнаступ рано
Поки що говорити про контрнаступ рано. Фото Генштаб ЗСУ

Ситуація на полі бою вкрай важка для ЗСУ

У 2024 році для української армії найважливіше втримати оборону та активно будувати фортифікації. В іншому випадку фронт буде рухатись на захід, бо ворог активно поповнює свої резерви.

Про це заявив майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман, повідомляє "Еспресо". Контрнаступ можливий у наступному році, якщо ЗСУ зможуть утримати оборону та встигнуть побудувати фортифікації.

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Захисникам потрібно утримати оборону

"Нам потрібно будувати фортифікації, тримати оборону, а вже на наступний рік переходити до контрнаступальних дій. Тобто весь світ готується до серйозних бойових дій. Наразі нам потрібно стабілізувати ситуацію й не дати ворогу пролізти там, де він намагається атакувати", ― сказав ветеран.

Наразі у ЗСУ немає можливості готувати контрнаступ, вважає офіцер. Проте армія зможе побудувати фортифікації та успішно відбивати ворожі атаки. Проте Гетьман поділився, що за його передчуттями ворогу вдастся просуватись і назвав дві причини.

"Ми віримо, що зможемо це зробити, але, на жаль, є передчуття, що лінія фронту буде рухатися на захід, і трохи ще буде зміщуватися. Тому що ще не готові фортифікації, а ворог підсилює свої резерви", ― сказав Гетьман.

Росія планує мобілізувати майже півмільйона солдат

Вже в найближчі місяці ворог планує мобілізувати у лави армії від 300 до 500 тисяч військових. Проте це не означає, що інтенсивність боїв буде наростати. З часом вони стихнуть, але ворог на це й розраховує.

"Але росіяни не зможуть вести такі потужні бої, як сьогодні, ще тривалий час. Якщо стихнуть бойові дії на тих лініях, де зараз тривають, то це перейде в позиційну війну. Напевно Путін хоче перетворити бойові дії на нових позиціях на продовження АТО, і це може тривати довго, якщо ми не розв'яжемо це питання військовим шляхом за допомогою партнерів", ― пояснив ветеран.

Проте дипломатичним шляхом закінчити війну не вийде. Росіяни не погодяться віддати окуповані території, а Україна не збирається віддавати свої землі.

Зазначимо, що раніше в Сухопутних військах допустили, що контрнаступальні дії на фронті можливі вже у 2024 році. Зокрема обговорюється створення нових ударних підрозділів. Наразі ж ЗСУ виконують головну задачу ― утримання фронту.

Що стосується літнього контрнаступу у 2023 році, то Кремль знав про усі плани українського командування. Це підтвердив начальник ГУР Кирило Буданов. Докази цьому є, проте їх не будуть надавати публічно.

Попри зірваний контрнаступ, Силам оборони є чим похвалитись. Секретар НАТО Єнс Столтенберг звернув увагу на великі успіхи України у Чорному морі.

Ворог більше не відчуває там своєї переваги. Чорноморський флот РФ поступово йде на дно, чого варте потоплення корабля "Сергій Котов". На борту були моряки, мінімум семеро загинули. З 2022 року Росія втратила третину Чорноморського флоту.

Раніше "Телеграм" повідомляв про найважчі райони на Бахмутському напрямку. Ворог нещодавно відправив туди підкріплення.

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#Україна #Війна #Фронт #ЗСУ