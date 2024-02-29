РФ знала секрети: Буданов підтвердив, що плани контрнаступу ЗСУ були "злиті"

У розвідці вживають контрзаходи

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив слова Володимира Зеленського про те, що плани контрнаступу України у 2023 році були "злиті". Противник знав таємні задуми.

Про це він сказав у коментарі CBC News. Він зазначив, що у ГУР вже є підтвердження цього факту.

"Я не скажу більше Президента. Ми отримали, скажімо, інформацію, докази, що плани стали відомі РФ", — каже він.

Глава розвідки назвав витік "серйозною проблемою".

"Це – серйозна проблема, і ми робимо певні дії", – сказав Буданов.

Варто зазначити, як раніше говорив Зеленський, Росіяни отримали плани контрнаступу України задовго до його початку.

Раніше ми писали про те, що Зеленський підтвердив, що Україна готує новий контрнаступ уже 2024 року. За його словами, відповідний план уже розроблено. Більше того, планів буде дещо "через витік інформації".