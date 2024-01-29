Не під силу навіть США: експерты Foreign Affairs оцінили контрнаступ ЗСУ

У невдачах української армії дехто звинувачує Вашингтон

Російська окупаційна армія збудувала потужні оборонні позиції на захоплених територіях в Україні. Навіть армія США не змогла б прорвати їх.

Це і стало головною причиною невдалого контрнаступу ЗСУ влітку 2023 року. Про це пише Foreign Affairs.

У статті наголошується, що у невдачах української армії дехто звинувачує Вашингтон. Інші списують провал на стратегічні промахи та погану підготовленість ЗСУ. Мовляв, бригади, які направили у наступ, пройшли лише п’ять тижнів підготовки у країнах Заходу. Наприклад, британська піхота під час Другої світової війни пройшла 22 тижні навчання. Потім було навчання в частинах, і тільки після цього бійців відправили в бій.

На думку експерта Foreign Affairs, справа скоріше у тому, що російські сили показали себе "компетентними захисниками". Російська оборона до літа 2023 стала глибокою. Історично дуже рідко вдавалося прорвати такий захист. Щоб подолати подібну оборону, потрібна велика перевага в навичках та мотивації. У 2023 році Україна їх не мала. У статті підкреслюється, що на даний момент незрозуміло, чи мали б американські війська навички, достатні для виконання такого складного завдання.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у США озвучили ще одну проблему, яка виникла внаслідок відсутності фінансування для України.