Відзначилась у боях за Роботине та Авдіївку: чим може похизуватись оновлена БМП Bradley для ЗСУ

Більш просунуту версію машини Україна отримала від США

Оборона на Авдіївському напрямку та наступ на Запорізькому напрямку, зокрема й повернення контролю ЗСУ над Роботино, були здійсненні за допомогою американських бойові машини піхоти Bradley. США відправили в Україну більш просунуту версію, яка має позначення M2A2 ODS-SA.

Про це пише Мілітарний. Зазначається, що головною перевагою нової БМП є підвищений рівень захисту.

Bradley M2A2 ODS-SA має вдосконалений захист верхньої частини із використанням титану, тому може витримати танковий, гранатометний обстріл і навіть наїзд на міну.

Що ще має сучасна Bradley

25-мм гармата, кулемет і протитанковий ракетний комплекс TOW.

Екіпаж M2 Brаdley складається із трьох осіб, БМП може перевозити до шести піхотинців у десантному відділенні.

Камера водія у передній частині корпусу БМП, яка й відрізняє його від старіших версій.

Вага M2A2 ODS-SA – 34 250 кг.

Машина приводиться в рух 600-сильним двигуном.

Може розвивати швидкість до 61 км/год.

До M2A2 Brаdley українські військові отримали комплекти динамічного захисту BRAT. Вони призначені для захисту бронетехніки від сучасних протитанкових засобів, включно з гранатометами та протитанковими комплексами.

Захист має декілька варіантів і виконаний у вигляді навісних контейнерів, які встановлюються на лобову частину корпусу Brаdley, а також на борти і башту.

Кріплення цих модулів динамічного захисту здійснюють на спеціальний каркас, який монтують над основною бронею БМП. Це можна робити навіть у польових майстернях.

Як БМП проявили себе у боях за Роботине

На початку червня 2023 року на Запорізькому напрямку для прориву російських позицій відправляють Brаdley новоствореної 47-ї бригади. У перші дні штурму бронемашини потрапляють під щільний вогонь артилерії та на мінні пастки. У результаті значна кількість Brаdley "роззувається", втрачаючи можливість рухатись, та екіпажі їх залишають.

Підбиті БМП

Проте жодна підбита БМП не потрапила до рук росіян, адже ЗСУ здвигали лінію фронту та евакували їх. Примітним стало те, що броня цих бронемашин здатна витримувати удари, які радянські БМП не змогли б пережити.

Були випадки, коли Brаdley одного екіпажу, за час боїв на Запоріжжі, підривалася на міні, витримували влучання танка, ударного FPV-дрона та протитанкового комплексу.

Під час штурму Роботине задача Bradley була доставляти й забирати піхотинців.

23 серпня 2023 року бійці 47-ї окремої механізованої бригади підняли прапор України над звільненим населеним пунктом Роботине на Запоріжжі.

Як Bradley тримають оборону на Авдіївському напрямку

Восени 2023 року БМП Bradley відправили обороняти Авдіївський напрямок. 47-ма бригада починає тримати оборону на північ від Авдіївки, в районі села Степового, Бердичі та на Авдіївському коксохіму.

На цьому напрямку Bradley починає ще краще розкриватися у боях. Адже, на відміну від Запоріжжя, тут не було багато кілометрів замінованої території, тому відпала потреба пересуватись вузькими розмінованими шляхами.

У екіпажів Bradley зʼявилась можливість маневрувати. На Авдіївському напрямку БМП Bradley використовують як вогневий засіб для знищення російський наступаючих сил та для транспортування піхоти до траншей.

Доходить навіть до того, що інколи Bradley вступають у ближній бій з сучасними російськими танками. Наприклад, у районі села Степове екіпаж Bradley прийняв бій з російським танком Т-90 "Прорив" на відстані не більше 150 метрів.

Спочатку Bradley обстрілювала російський танк бронебійними снарядами, потім вони вирішили вибити оптику танка Т-90М осколково-фугасними снарядами. Влучання вивело систему керування російського танка.

Станом на кінець січня 2024 року Авдіївка знаходиться під контролем Збройних Сил України та військові з Bradley не дають росіянам зайти за Степове.

Раніше "Телеграф" писав, що європейські союзники обіцяли Україні багато бронетехніки, але насправді не змогли назбирати танків навіть на повноцінну танкову бригаду. Цьому є кілька причин – зокрема, наявність дуже малої кількості боєздатних танків та бронемашин в європейських арміях, а також деградація європейського військово-промислового комплексу та відсутність таких великих запасів, як у США.