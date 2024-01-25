"Це для них дуже складно": чому Європа не здатна надати Україні багато бронетехніки

Можливості Європи значно скромніші за можливості тих же США

Європейські союзники обіцяли Україні багато бронетехніки, але насправді не змогли назбирати танків навіть на повноцінну танкову бригаду. Цьому є кілька причин – зокрема, наявність дуже малої кількості боєздатних танків та бронемашин в європейських арміях, а також деградація європейського військово-промислового комплексу та відсутність таких великих запасів, як у США.

Про це розповів військовий експерт, головний редактор видання Defence Express Олег Катков в ефірі "Еспресо". Він зазначив, що в Європі танків та бронемашин взагалі небагато, а запасів техніки рівня США європейські країни не мають.

"Практика показує, та сама умовна танкова бригада на Leopard 2 попри зусилля багатьох країн сформована не була. Танків вистачило трохи більше ніж на умовні два танкові батальйони на Leopard 2… Коли ми говоримо про те, що вона буде передаватися із запасів, то об'єктивно треба розуміти, що в європейському сегменті НАТО немає тих самих запасів, які є у США", – сказав він.

Україна зараз отримує БМП CV90 від Швеції та деяку іншу військову техніку. Але європейські країни банально не мають таких же можливостей, які, для прикладу, мають Сполучені Штати.

Окрім того, темпи ремонту та відновлення бронетехніки у Європі неймовірно низькі. Наприклад, у квітні 2023 року Данія та Нідерланди оголосили про початок ремонту до 14 танків Leopard 2 для подальшої передачі Збройним силам України. А в середині січня 2024 року Міноборони Нідерландів оголосило, що концерн Rheinmetall закінчив ремонт двох перших машин – з 14.

"Такі, на жаль, реалії європейського оборонно-промислового комплексу, який він є, немає в нас іншого Rheinmetall, немає іншого німецького промислового комплексу. Все це об'єктивно є негативним фактором, який показує, що для європейських партнерів складно передавати таку оборонну техніку, як танк", – резюмував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що днями канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав країни Європейського Союзу надати цього року більшу військову підтримку Україні. На його думку, постачання зброї для України заплановане більшістю країн-членів ЄС, але "у будь-якому разі надто малі".