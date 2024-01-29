Отличилась в боях за Роботино и Авдеевку: чем может похвастаться обновленная БМП Bradley для ВСУ

Более продвинутую версию машины Украина получила от США

Оборона на Авдеевском направлении и наступление на Запорожском направлении, в том числе и возвращение контроля ВСУ над Работиным, были осуществлены с помощью американских боевых машин пехоты Bradley. США отправили в Украину более продвинутую версию, имеющую обозначение M2A2 ODS-SA.

Об этом пишет Милитарный. Главным преимуществом новой БМП является повышенный уровень защиты.

Bradley M2A2 ODS-SA обладает усовершенствованной защитой верхней части с использованием титана, поэтому может выдержать танковый, гранатометный обстрел и даже наезд на мину.

Что еще есть у современной Bradley

25-мм пушка, пулемет и противотанковый ракетный комплекс TOW.

Экипаж M2 Brаdley состоит из трех человек, БМП может перевозить до шести пехотинцев в десантном отделении.

Водительская камера в передней части корпуса БМП, которая и отличает его от более старых версий.

Вес M2A2 ODS-SA – 34 250 кг.

Машина приводится в движение 600-сильным двигателем.

Может развивать скорость до 61 км/ч.

К M2A2 Brаdley украинские военные получили комплекты динамической защиты BRAT. Они предназначены для защиты бронетехники от современных противотанковых средств, включая гранатометы и противотанковые комплексы.

Защита имеет несколько вариантов и выполнена в виде навесных контейнеров, устанавливаемых на лобовую часть корпуса Bradley, а также на борта и башню.

Крепление этих модулей динамической защиты осуществляют на специальный каркас, монтируемый над основной броней БМП. Это можно делать даже в полевых мастерских.

Как БМП проявили себя в боях за Работино

В начале июня 2023 года в запорожском направлении для прорыва российских позиций отправляют Bradley вновь 47-й бригады. В первые дни штурма бронемашины попадают под плотный огонь артиллерии и минные ловушки. В результате значительное количество Brаdley "разувается", упуская возможность двигаться, и экипажи их покидают.

Подбитые БМП

Однако ни одна подбитая БМП не попала в руки россиян, ведь ВСУ сдвигали линию фронта и эвакуировали их. Примечательно, что броня этих бронемашин способна выдерживать удары, которые советские БМП не смогли бы пережить.

Были случаи, когда Bradley одного экипажа, за время боев в Запорожье, взрывалась на мине, выдерживали попадание танка, ударного FPV-дрона и противотанкового комплекса.

Во время штурма Работино задача Bradley была доставлять и забирать пехотинцев.

23 августа 2023 бойцы 47-й отдельной механизированной бригады подняли флаг Украины над освобожденным населенным пунктом Работино на Запорожье.

Как Bradley держат оборону на Авдеевском направлении

Осенью 2023 года БМП Bradley отправили оборонять Авдеевское направление. 47 бригада начинает держать оборону к северу от Авдеевки, в районе села Степного, Бердичи и на Авдеевском коксохиме.

В этом направлении Bradley начинает еще лучше раскрываться в боях. Ведь, в отличие от Запорожья, здесь не было много километров заминированной территории, поэтому отпала необходимость передвигаться по узким разминированным путям.

У экипажей Bradley появилась возможность маневрировать. На Авдеевском направлении БМП Bradley используют как огневое средство для уничтожения российских наступающих сил и для транспортировки пехоты в транши.

Доходит даже до того, что иногда Bradley вступают в ближний бой с современными российскими танками. К примеру, в районе села Степное экипаж Bradley принял бой с российским танком Т-90 "Прорыв" на расстоянии не более 150 метров.

Сначала Bradley обстреливала российский танк бронебойными снарядами, затем они решили выбить оптику танка Т-90М осколочно-фугасными снарядами. Попадание вывело систему управления российского танка.

По состоянию на конец января 2024 Авдеевка находится под контролем Вооруженных Сил Украины и военные из Bradley не дают россиянам зайти за Степное.

Ранее "Телеграф" писал, что европейские союзники обещали Украине много бронетехники, но на самом деле не смогли собрать танки даже на полноценную танковую бригаду. Этому есть несколько причин – в частности, наличие очень малого количества боеспособных танков и бронемашин в европейских армиях, а также деградация европейского военно-промышленного комплекса и отсутствие таких больших запасов, как в США.