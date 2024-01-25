"Это для них очень сложно": почему Европа не способна предоставить Украине много бронетехники

Возможности Европы значительно скромнее возможностей тех же США

Европейские союзники обещали Украине много бронетехники, но на самом деле не смогли собрать танки даже на полноценную танковую бригаду. Этому несколько причин – в частности, наличие очень малого количества боеспособных танков и бронемашин в европейских армиях, а также деградация европейского военно-промышленного комплекса и отсутствие таких больших запасов, как в США.

Об этом рассказал военный эксперт, главный редактор издания Defence Express Олег Катков в эфире "Эспрессо". Он отметил, что в Европе танков и бронемашин вообще немного, а запасов техники уровня США у европейских стран нет.

"Практика показывает, та самая условная танковая бригада на Leopard 2, несмотря на усилия многих стран, сформирована не была. Танков хватило чуть больше чем на условные два танковых батальона на Leopard 2… Когда мы говорим о том, что техника будет передаваться из запасов, то объективно надо понимать, что в европейском сегменте НАТО нет тех же запасов, которые есть в США», – сказал он.

Украина получает БМП CV90 от Швеции и некоторую другую военную технику. Но европейские страны банально не имеют таких же возможностей, как, например, Соединенные Штаты.

Кроме того, темпы ремонта и восстановления бронетехники в Европе очень низки. К примеру, в апреле 2023 года Дания и Нидерланды объявили о начале ремонта до 14 танков Leopard 2 для последующей передачи Вооруженным силам Украины. А в середине января 2024 года Минобороны Нидерландов объявило, что концерн Rheinmetall закончил ремонт двух первых машин – из 14-ти.

"Такие, к сожалению, реалии европейского оборонно-промышленного комплекса, который есть, нет у нас другого Rheinmetall, нет другого немецкого промышленного комплекса. Все это объективно является негативным фактором, показывающим, что для европейских партнеров сложно передавать такую оборонную технику, как танк", – резюмировал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на днях канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны Европейского Союза оказать в этом году большую военную поддержку Украине. По его мнению, поставки оружия для Украины запланированы большинством стран-членов ЕС, но "в любом случае слишком малы".