Украинцы на БМП "Брэдли" громят российскую технику: западный аналитик разобрал два эпичных видео

Американские машины разбирают российские даже не получая повреждений

Украинские БМП "Брэдли", которые ВСУ передали США, громят российскую технику на фронте. Только за последние днеи появилось сразу несколько видео, где эти боевые машины "щелкают" танки врага, в том числе новейшие.

Об этом сообщает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке. По его данным, БМП "Брэдли" выигрывают танковые дуэли с российской техникой. Отмечается, что за последние дни под Авдеевкой произошли два схожих боестолкновения. В обоих случаях американские БМП Bradley ("Брэдли"), которым уже почти 30 лет, разгромили новые российские машины.

Первый такой случай произошел на прошедших выходных под селом Степовое, что на северо-западе от Авдеевки. Тогда 47-я механизированная бригада ВСУ остановила новейший российский танк Т-90М "Прорыв".

"У него пушка калибра 125 мм, у "Брэдли" — 25 мм. Однако два БМП смогли точно поразить танк, после чего его уничтожил беспилотник. Американские машины не получили повреждений", — говорится в сообщении.

К слову, слова Рёпке легко подтверждаются соответствующими видео в сети:

Второй случай произошел под тем же Степовым. Там бойцы 109-й отдельной бригады теробороны ВСУ встретили три российских БМП-2. Им на помощь пришли три "Брэдли", предположительно той же 47-й бригады. Украинцы уничтожили в ближнем бою все три машины ВС РФ.

В видео присутствует ненормативная лексика — 18+.

Напомним, ранее мы писали о том, что что умеет БМП "Брэдли", на которой сражаются ВСУ.