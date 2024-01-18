Українці на БМП "Бредлі" громять російську техніку: західний аналітик розібрав два епічні відео

Американські машини розбирають російські навіть не одержуючи пошкоджень

Українські БМП "Бредлі", які ЗСУ передали США, громять російську техніку на фронті. Тільки за останні дні з’явилося відразу кілька відео, де ці бойові машини "клацають" танки ворога, в тому числі новітні.

Про це повідомляє експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Ріпке. За його даними, БМП "Бредлі" виграють танкові дуелі з російською технікою. Зазначається, що за останні дні під Авдіївкою сталися два схожі бойові зіткнення. В обох випадках американські БМП Bradley ("Бредлі"), яким вже майже 30 років, розгромили нові російські машини.

Перший такий випадок стався минулими вихідними під селом Степове, що на північному заході від Авдіївки. Тоді 47-а механізована бригада ЗСУ зупинила новий російський танк Т-90М "Прорив".

"У нього гармата калібру 125 мм, у "Бредлі" — 25 мм. Однак два БМП змогли точно вразити танк, після чого його знищив безпілотник. Американські машини не отримали пошкоджень", — йдеться у повідомленні.

До слова, слова Ріпке легко підтверджуються відповідними відео в мережі:

Другий випадок стався під тим же самим Степовим. Там бійці 109-ї окремої бригади тероборони ЗСУ зустріли три російські БМП-2. Їм на допомогу прийшли три "Бредлі", ймовірно, тієї ж 47-ї бригади. Українці знищили у ближньому бою всі три машини ЗС РФ.

У відео є ненормативна лексика — 18+.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вміє БМП "Бредлі", на якій борються ЗСУ.