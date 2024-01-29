Не под силу даже США: эксперты Foreign Affairs оценили контрнаступление ВСУ

В неудачах украинской армии некоторые обвиняют Вашингтон

Российская оккупационная армия выстроила мощные оборонные позиции на захваченных территориях в Украине. Даже армия США не смогла бы прорвать их.

Это и стало главной причиной неудачного контрнаступления ВСУ летом 2023 года. Об этом пишет Foreign Affairs.

В статье отмечается, что в неудачах украинской армии некоторые обвиняют Вашингтон. Другие списывают провал на стратегические промахи и плохую подготовленность ВСУ. Мол, бригады, которые направили в наступление, прошли только пять недель подготовки в странах Запада. К примеру, британская пехота во время Второй мировой войны прошла 22 недели обучения. Затем было обучение в частях и, только после этого бойцов отправили в бой.

По мнению эксперта Foreign Affairs, дело скорее в том, что российские силы показали себя "компетентными защитниками". Российская оборона к лету 2023 года стала глубокой. Исторически очень редко удавалось прорвать защиту такого рода. Чтобы преодолеть подобную оборону, необходимо большое преимущество в навыках и мотивации. В 2023 году Украина ими не располагала. В статье подчеркивается, что на данный момент неясно, обладали ли бы даже американские войска навыками, достаточными для выполнения столь сложной задачи.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в США озвучили еще одну проблему, возникшую в результате отсутствия финансирования для Украины.