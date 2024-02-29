РФ знала секреты: Буданов подтвердил, что планы контрнаступление ВСУ были "слиты"
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В разведке принимают контрмеры
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил слова Владимира Зеленского о том, что планы контрнаступления Украины в 2023-ем году были "слиты". Противник знал тайные замыслы.
Об этом он сказал в комментарии CBC News. Он отметил, что в ГУР уже есть подтверждения данного факта.
"Я не скажу больше Президента. Мы получили, скажем, информацию, доказательства, что планы стали известны РФ", — говорит он.
Глава разведки назвал утечку "серьезной проблемой".
"Это – серьезная проблема, и мы предпринимаем определенные действия", – сказал Буданов.
Стоит отметить, как ранее говорил Зеленский, Россияне получили планы контрнаступление Украины задолго до его начала.
Ранее мы писали о том, что Зеленский подтвердил, что Украина готовит новое контрнаступление уже в 2024-ом году. По его словам, соответствующие план уже разработан. Более того, планов будет несколько "из-за утечки информации".