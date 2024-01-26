Новое контрнаступление уже в 2024-ом? У Байдена заверили, что помогут Украине победить

Поддержка Украины "огромная" в обеих палатах Конгресса

В США заверили, что помогут Украине одержать победу в войне против РФ. Достичь этого можно будет благодаря дальнейшей американской финансовой помощи и европейским обязательствам.

Об этом заявил помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Джеймс О'Брайен во время выступления в аналитическом центре German Marshall Fund. По его словам, в США верят, что до конца 2024 года Украина станет сильнее и будет иметь лучшие позиции для определения своего будущего.

"Как сказал президент Байден, мы поможем Украине победить. Итак, это стратегическая цель", – сказал О'Брайен.

В Госдепе возлагают надежды на принятие решения ЕС о выделении помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

"Президент [Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляен на прошлой неделе, когда госсекретарь [Энтони] Блинкен встретился с ней, выразила уверенность, что им удастся обеспечить это финансирование", — сказал чиновник.

А по поводу американской помощи представитель Госдепа добавил:

"С нашей стороны есть взлеты и падения, но я скажу две вещи. Имеется огромная поддержка Украины в обеих палатах Конгресса. Проблемой остается, когда именно лидеры будут готовы вынести это на голосование. И как помощник госсекретаря США по Европе я бы сказал только, что каждый день люди воюют и погибают, чтобы защитить их и нашу безопасность. И я думаю, сейчас – время для того, чтобы мы могли быть рядом с ними, двигаясь вперед".

Стратегия военной кампании в этом году, чтобы победить Россию, наступательна, уверен помощник госсекретаря США, и будет опираться "на то, что было сделано в 2023 году".

"Особенно на выдающийся успех в обеспечении доступа к Черному морю и дестабилизации возможностей России использовать Крым против Украины", — говорит чиновник.

Напомним, ранее мы писали о том, что в США нашли еще одну проблему из-за отсутствия финансирования для Украины.