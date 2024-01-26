Новий контрнаступ вже у 2024-му? У Байдена запевнили, що допоможуть Україні перемогти

Підтримка України "величезна" в обох палатах Конгресу

У США запевнили, що допоможуть Україні здобути перемогу у війні проти РФ. Досягти цього можна буде завдяки подальшій американській фінансовій допомозі та європейським зобов’язанням.

Про це заявив помічник держсекретаря США з Європи та Євразії Джеймс О’Брайєн під час виступу в аналітичному центрі German Marshall Fund. За його словами, у США вірять, що до кінця 2024 року Україна стане сильнішою і матиме найкращі позиції для визначення свого майбутнього.

"Як сказав президент Байден, ми допоможемо Україні перемогти. Отже, це стратегічна мета", – сказав О’Браєн.

У Держдепі покладають надії на ухвалення рішення ЄС щодо виділення допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.

"Президент [Єврокомісії] Урсула фон дер Ляєн минулого тижня, коли держсекретар [Ентоні] Блінкен зустрівся з нею, висловила впевненість, що їм вдасться забезпечити це фінансування", — сказав чиновник.

А щодо американської допомоги представник Держдепу додав:

"З нашого боку є злети та падіння, але я скажу дві речі. Є величезна підтримка України в обох палатах Конгресу. Проблемою залишається, коли саме лідери будуть готові винести це на голосування. І як помічник держсекретаря США по Європі я сказав лише, що Щодня люди воюють і гинуть, щоб захистити їх і нашу безпеку".

Стратегія військової кампанії цього року, щоб перемогти Росію, наступальна, упевнений помічник держсекретаря США, і спиратиметься "на те, що було зроблено 2023 року".

"Особливо на визначний успіх у забезпеченні доступу до Чорного моря та дестабілізації можливостей Росії використовувати Крим проти України", — каже чиновник.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у США знайшли ще одну проблему через відсутність фінансування для України.