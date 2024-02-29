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Наступ росіян зупинять: у мережі показали мапу можливих оборонних рубежів на Донбасі

Автор
Тетяна Крутякова Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Українська армія Новина оновлена 29 лютого 2024, 11:44
Українська армія. Фото facebook.

ЗСУ дадуть відсіч ворогу

Наразі дуже напружена ситуація на східному фронті, а саме на Авдіївському та Запорізькому напрямках, окупанти тиснуть і "м’ясні штурми" не припиняються. Це спонукає користувачів мережі розмірковувати про оборонні рубежі, мапу яких вже поширюють.

Так, у Telegram деякі канали вважають, що оборонна ЗСУ почнеться біля населених пунктів Бердичі, Семенівка та Уманське. Мова ведеться саме про Авдіївський напрямок.

На знімку користувач мережі намалював передбачувані оборонні рубежі з урахуванням реальних перешкод. Зауважимо, що лінія не проходить по центрах населених пунктів, вона розташована на околицях.

Мапа обороних рубежів
Мапа обороних рубежів

Так, можлива оборонна ЗСУ буде проходити через наступні населені пункти: Бердичі, Семенівку, Уманське, Яснобродівку, Нетайлове та Первомайське.

Нагадаємо, що за даними аналітиків, російські окупаційні війська просунулися на захід і північний захід від Авдіївки на Донеччині. 27 лютого у мережі поширили інформацію про захоплення селищ Степове і Північне. У четвер, 29 лютого, ресурс DeepState повідомив, що росіяни просунулися на південь від Бердичева, Тоненького, в Орлівці та біля Невельського.

Раніше "Телеграф" писав, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про прорахунки командирів на фронті.

Теги:
#Війна #Донбас #Рубежі #ЗСУ