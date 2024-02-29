Наступ росіян зупинять: у мережі показали мапу можливих оборонних рубежів на Донбасі

ЗСУ дадуть відсіч ворогу

Наразі дуже напружена ситуація на східному фронті, а саме на Авдіївському та Запорізькому напрямках, окупанти тиснуть і "м’ясні штурми" не припиняються. Це спонукає користувачів мережі розмірковувати про оборонні рубежі, мапу яких вже поширюють.

Так, у Telegram деякі канали вважають, що оборонна ЗСУ почнеться біля населених пунктів Бердичі, Семенівка та Уманське. Мова ведеться саме про Авдіївський напрямок.

На знімку користувач мережі намалював передбачувані оборонні рубежі з урахуванням реальних перешкод. Зауважимо, що лінія не проходить по центрах населених пунктів, вона розташована на околицях.

Мапа обороних рубежів

Так, можлива оборонна ЗСУ буде проходити через наступні населені пункти: Бердичі, Семенівку, Уманське, Яснобродівку, Нетайлове та Первомайське.

Нагадаємо, що за даними аналітиків, російські окупаційні війська просунулися на захід і північний захід від Авдіївки на Донеччині. 27 лютого у мережі поширили інформацію про захоплення селищ Степове і Північне. У четвер, 29 лютого, ресурс DeepState повідомив, що росіяни просунулися на південь від Бердичева, Тоненького, в Орлівці та біля Невельського.

Раніше "Телеграф" писав, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про прорахунки командирів на фронті.