Окупанти масовано атакують у двох напрямках: що зараз відбувається на фронті (карта)

Українські захисники продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ

За останню добу на фронті сталося 99 бойових зіткнень. Як і раніше, Авдіївське та Новопавлівське напрямки залишаються важкими з найбільшою кількістю атак.

Противник зазнає великих втрат, але не залишає спроб вибити з позиції українських воїнів. Про це йдеться у свіжому зведенні Генштабу від 29 лютого.

Останнім часом найгарячішим напрямком став Новопавлівський. До цього супротивник найбільше атакував на Авдіївському.

Так, на Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області, де окупанти 38 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

Водночас на Авдіївському напрямку українські воїни відбили 25 атак ворога. Це сталося в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

Ще 12 атак було здійснено на Лиманському напрямку в районах населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 9 атак супротивника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.

На Оріхівському напрямку силами оборони відбито 1 атаку противника в районі на схід від Роботиного Запорізької області.

Також на Херсонському напрямку українські захисники продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Минулої доби противник здійснив 4 безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що начальник ГУР Кирило Буданов висловився щодо заморозки війни та поставив крапку у цьому питанні.