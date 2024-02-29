Оккупанты массированно атакуют на двух направлениях: что сейчас происходит на фронте (карта)

Украинские защитники продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск

За последние сутки на фронте произошло 99 боевых столкновений. По-прежнему Авдеевское и Новопавловское напрвления остаются тяжелыми с наибольшим количеством атак.

Противник несет большие потери, но не оставляет попыток выбить с позиций украинских воинов. Об этом говорится в свежей сводке Генштаба от 29 февраля.

В последнее время самым горячим направлением стало Новопавловское. До этого противник больше всего атаковал на Авдеевском.

Так, на Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Урожайного Донецкой области, где оккупанты 38 раз пытались прорвать оборону наших войск.

В то же время на Авдеевском направлении украинские воины отразили 25 атак врага. Это произошло в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Еще 12 атак было совершено на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 9 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещеевка Донецкой области.

На Купянском направлении наши защитники отразили 2 атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

На Ореховском направлении силами обороны отбита 1 атака противника в районе восточнее Работиного Запорожской области.

Также на Херсонском направлении украинские защитники продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. За прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что начальник ГУР Кирилл Буданов высказался насчет заморозки войны и поставил точку в этом вопросе.