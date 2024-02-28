"Штурмовики РФ заблокированы": в ВСУ рассказали, где после Авдеевки проходит оборона (карта)

"Не все так просто, как может кому-то показаться"

После захвата Авдеевки российские войска продолжили свое наступление. Однако уже сейчас, 28 февраля, ситуация стабилизирована, а враг заблокирован.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрия Лиховий в эфире "Радио Свобода". По его словам российские войска были заблокированы в окрестностях и на подходе к населенному пункту Орловка. Там оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ, используя технику — артиллерию, минометы, авиацию и FPV-дроны.

"Не все так просто, как может кому-то показаться, происходит на этом направлении для противника — возле села Орловка штурмовые группы россиян были заблокированы на подходе к селу или на его крайних окрестностях", — заявил Лиховий.

В дальнейшем, отмечает спикер, обороне должен способствовать рельеф местности. В частности, каскад водохранилищ в районе населенных пунктов Тоненькое, Орловка и Бердычи.

"Там каскад водохранилищ, и такой был избран приоритет. Таким образом, подразделения ВСУ на Авдеевском направлении продолжают ведение оборонной операции", — сказал спикер.

Напомним, ранее мы писали о том, что аналитики сделали тревожный прогноз по ситуации вокруг Авдеевки.