"Россияне могут захватить...": аналитики сделали тревожный прогноз по ситуации вокруг Авдеевки

Укрепления Сил обороны к западу от Авдеевки "разочаровывающие" и "проблемные"

После захвата Авдеевки в Донецкой области российские оккупанты пытаются использовать свои тактические возможности. Они поддерживают относительно быстрый темп наступления, прежде чем украинские воины установят более сложные оборонительные линии в этом районе. Кроме того, в ближайшие несколько недель россияне могут захватить населенные пункты к западу и северо-западу от Авдеевки.

Военные наблюдатели охарактеризовали укрепления Сил обороны к западу от Авдеевки как "разочаровывающие" и "проблемные". Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Оккупанты снизили темп наступления во время зачистки Авдеевки, но вскоре возобновили продвижение на запад и северо-запад от города. Они увеличили численность своих штурмовых групп с небольших групп в составе отделений до взводов и даже роты.

"Сейчас российские войска сосредотачивают атаки к западу от Авдеевки в направлении Бердичева, Орловки и Тоненького, где украинские войска создали срочные оборонительные позиции для прикрытия своего отхода из Авдеевки и приема следующих российских наступательных операций", — говорят аналитики.

Украинские военные наблюдатели в свою очередь говорят, что укрепления Сил обороны к западу от Авдеевки "разочаровывающие" и "проблемные". В то же время российские "военкоры" говорят, что якобы ВСУ пытаются удерживать оборонительные позиции непосредственно к западу от города. Они считают, что украинские воины сосредоточатся на оборонительной линии дальше на запад, которую защитники начали строить в ноябре 2023 года.

Ситуация в районе Авдеевки 28.02.2024

Ситуация в районе Авдеевки в октябре 2023 года

Для справки: Российские оккупанты начали большое наступление в районе Авдеевки с 10 октября 2023 года. Тогда атаки на город пошли одновременно с нескольких направлений. В ночь с 16 на 17 февраля украинские военные вышли из Авдеевки и отступили на заранее подготовленные позиции за городом. Таким образом у захватчиков сорвалось окружение, которое они готовили.

Также в ISW подчеркнули, что захватчики продолжают попытки наступления, чтобы не дать возможность передышки Силам обороны, которая позволила бы Украине создать более сплоченную и труднопроходимую линию обороны.

"Захват Авдеевки позволил российским войскам надавить на позиции, которые украинские войска удерживали в течение более короткого периода, чем позиции в городе или дальше на запад, и российские войска, вероятно, поддерживают высокий оперативный темп, чтобы попытаться использовать эту тактическую возможность", — считают аналитики.

Они также не исключают, что оккупанты могут захватить населенные пункты к западу и северо-западу от Авдеевки в ближайшие несколько недель. Однако продвижение врага замедлит рельеф местности и водные объекты к западу от города, особенно водоем, пролегающий между Бердичевом и Семеновкой-Орловкой.

"Эта сложная местность, вероятно, ограничит дальнейшие тактические успехи россиян и позволит украинским войскам занять подготовленные оборонительные позиции, которые, вероятно, будут способствовать финальной кульминации нынешних российских наступательных усилий в этом районе, по крайней мере до тех пор, пока россияне не усилят свои атакующие элементы", — говорится в отчете ISW.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 110-я отдельная механизированная бригада, которая стояла на защите Авдеевки, впервые с начала полномасштабной войны ушла на ротацию.