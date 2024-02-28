"Росіяни можуть захопити...": аналітики зробили тривожний прогноз щодо ситуації навколо Авдіївки

Зміцнення Сил оборони на захід від Авдіївки "розчаровують" та "проблемні"

Після захоплення Авдіївки на Донеччині російські окупанти намагаються використати свої тактичні можливості. Вони підтримують відносно швидкий темп наступу, перш ніж українські воїни встановлять складніші оборонні лінії у цьому районі. Крім того, в найближчі кілька тижнів росіяни можуть захопити населені пункти на захід та північний захід від Авдіївки.

Військові спостерігачі охарактеризували зміцнення Сил оборони на захід від Авдіївки як "розчаруючі" та "проблемні". Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Окупанти знизили темп наступу під час зачистки Авдіївки, але незабаром відновили поступ на захід та північний захід від міста. Вони збільшили чисельність своїх штурмових груп із невеликих груп у складі відділень до взводів і навіть роти.

"Зараз російські війська зосереджують атаки на захід від Авдіївки у напрямку Бердичева, Орлівки та Тоненького, де українські війська створили термінові оборонні позиції для прикриття свого відходу з Авдіївки та прийому наступних російських наступальних операцій", — кажуть аналітики.

Українські військові спостерігачі своєю чергою кажуть, що зміцнення Сил оборони на захід від Авдіївки "розчаровують" та "проблемні". Водночас російські "військкори" кажуть, що нібито ЗСУ намагаються утримувати оборонні позиції безпосередньо на захід від міста. Вони вважають, що українські воїни зосередяться на оборонній лінії на захід, яку захисники почали будувати в листопаді 2023 року.

Ситуація в районі Авдіївки 28.02.2024

Ситуація в районі Авдіївки у жовтні 2023 року

Для довідки: Російські окупанти розпочали великий наступ у районі Авдіївки з 10 жовтня 2023 року. Тоді атаки на місто пішли одночасно з кількох напрямків. У ніч із 16 на 17 лютого українські військові вийшли з Авдіївки та відступили на заздалегідь підготовлені позиції за містом. Таким чином, у загарбників зірвалося оточення, яке вони готували.

Також в ISW підкреслили, що загарбники продовжують спроби наступу, щоб не дати можливість перепочинку Силам оборони, який би дозволив Україні створити більш згуртовану і важкопрохідну лінію оборони.

"Захоплення Авдіївки дозволило російським військам натиснути на позиції, які українські війська утримували протягом більш короткого періоду, ніж позиції у місті чи далі на захід, і російські війська, ймовірно, підтримують високий оперативний темп, щоб спробувати використати цю тактичну можливість", — вважають аналітики

Вони також не виключають, що окупанти можуть захопити населені пункти на захід та північний захід від Авдіївки в найближчі кілька тижнів. Однак просування ворога сповільнить рельєф місцевості та водні об’єкти на захід від міста, особливо водоймище, що пролягає між Бердичевом та Семенівкою-Орлівкою.

"Ця складна місцевість, ймовірно, обмежить подальші тактичні успіхи росіян та дозволить українським військам зайняти підготовлені оборонні позиції, які, ймовірно, сприятимуть фінальній кульмінації нинішніх російських наступальних зусиль у цьому районі, принаймні доти, доки росіяни не посилять своїх атакуючих елементи", — йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 110-та окрема механізована бригада, яка стояла на захисті Авдіївки, вперше з початку повномасштабної війни пішла на ротацію.