Российские войска оккупировали еще два села западнее Авдеевки? Что пишут в сети (карта)

Подтверждений тому, что россияне взяли еще несколько сел в настоящее время нет.

Согласно данным аналитиков, российские оккупационные войска продвинулись на запад и северо-запад от Авдеевки в Донецкой области. Вслед за Ласточкино они захватили поселки Степное и Северное.

Об этом проинформировал DeepState. Подробности и карта появились в Telegram.

"Враг продвинулся возле Орловки, Бердичева и Тоненького. Противник оккупировал Степное и Северное. Где дальше командование ОСУВ Таврия заявит о "подготовленных" рубежах обороны?", — говорится в сообщении.

Подтверждений тому, что россияне взяли еще несколько сел в настоящее время нет.

В свежем отчете Института по изучению войны (ISW) говорится, что российские оккупанты захватили населенный пункт Ласточкино к западу от Авдеевки после вывода украинских войск из этого района. На геолоцированных кадрах, опубликованных 26 февраля, видно, что российские войска вошли в юго-восточную часть Северного (западнее Авдеевки). Российские военкоры утверждают будто бы оккупанты полностью захватили Северное и Тоненькое и вошли на восточную окраину Орловки, однако ISW не увидел визуального подтверждения этих утверждений.

В отчете говорится, что позиционные бои продолжаются северо-западнее Авдеевки в районе Новобахмутовки, Степового и Бердичей и юго-западнее Авдеевки возле Первомайского и Невельского.

Напомним, что 17 февраля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Тогда командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский уверял, что защитники закрепились на новых рубежах.

В своем очередном отчете за 19 февраля американский Института изучения войны (ISW) утверждал, что российские террористы значительно замедлили темпы наступательных операций на фронте после того, как через четыре месяца кровопролитного наступления им наконец-то ценой огромных потерь удалось оккупировать город Авдеевка в Донецкой области. В частности, количество атак на Авдеевском направлении значительно сократилось за последние сутки.

Ранее "Телеграф" писал, врагу удалось оккупировать село Победа на Марьинском направлении.