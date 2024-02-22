Потери России в боях за Авдеевку могут быть еще больше: озвучены цифры

Так называемая "победа" на фронте стоила десятки тысяч человек

Российские войска понесли огромные потери в живой силе во время Авдеевской оборонной операции, которая длилась с 10 октября 2023 года по 17 февраля 2024 года. Украинские военные подсчитали, что за этот период на этом направлении было уничтожено более 47 тысяч российских солдат.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отметил, что эти цифры могут быть даже больше, поскольку трудно точно посчитать потери врага при такой интенсивности боевых действий. Об этом он рассказал в эфире телеканала FREEДОМ.

"Думаю, что те цифры, которые мы приводим, не окончательны, поскольку сложно при такой интенсивности боевых действий посчитать точно, какие потери понес враг. Я думаю, что эти цифры на порядок больше", — отметил спикер.

Братчук заявил, что россияне продолжают распространять фальшивую информацию о своих так называемых "победах" на фронте, пытаясь поразить своего кремлевского диктатора Владимира Путина. Спикер привел примеры, как российские СМИ объявили о "зачистке" села Крынки на Херсонском направлении, но на самом деле установленный там русский флаг быстро уничтожили вместе с теми, кто его устанавливал.

Также он упомянул о ситуации в Бахмуте, где россияне также радовались своему "освобождению", но затем остановились из-за огромных потерь.

"Вспомните, как они радовались так называемому освобождению Бахмута. И что дальше? Были ли продвижения? Попытки есть до сих пор, но продвижение на этом остановились. А все потому, что кафиры понесли огромные потери, а ППК "Вагнер" вообще исчезла. То же самое касается и Авдеевки. Сегодня они собирают там стиральные машинки. Может еще вывозят детские кроватки. А дальше что? По той интенсивности потерь, которую они понесли в Авдеевке, россияне еще будут пытаться на оперативном кураже двигаться дальше. Да, это будет озвучено в так называемом обращении так называемого президента Российской Федерации Федеральному собранию. Но что дальше?", – отметил Братчук.

Спикер УГА "Юг" выразил убеждение, что россияне рано или поздно ощутят свои потери на фронте. Он подчеркнул, что у российских захватчиков нет красных линий в плане потерь, а Украине нужна победа.

Ранее "Телеграф" писал, что оккупация Авдеевки не дала россиянам преимущество в войне против Украины. В Госдепе США оценили результат.