Масштабные теракты, ракетные удары и попытки прорвать фронт: чего ожидать от оккупантов на вторую годовщину вторжения

У россиян извращенный фетиш по знаковым датам

Приближается вторая годовщина широкомасштабного вторжения РФ. Дата трагическая для Украины, однако для окупантов это может быть еще одним поводом для усиления обстрелов, ведь извращенная логика Кремля заключается в том, чтобы усиливать давление и демонстрировать военную силу в знаковые дни.

Чего же следует ожидать от оккупантов во вторую годовщину большой войны как на линии фронта так и в тыловых городах Украины, вместе с военными экспертами разбирался "Телеграф".

Когда ждать провокаций

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, у россиян действительно есть привязка масштабных террористических актов к фетиш-датам.

"На Рождество, Новый год, 9 мая, День Независимости они пытаются устраивать масштабные ракетные удары", — комментирует Коваленко.

К примеру, в первую годовщину широкомасштабного вторжения россияне обстреляли больницу Херсона в то время, как там находился медперсонал и около 120 пациентов, среди которых и беременные. А на День Независимости 2022 года войска РФ нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино. Тогда погибли 25 человек, еще 30 получили ранения.

В чем вообще смысл подвязывать теракты под знаковые даты?

"Этот фетиш идет еще со времен СССР — что-то нужно сделать на какую-то дату, чтобы это действие вошло в историю вместе с этой датой", — объясняет Коваленко.

24 февраля 2024 г. в этом контексте, по мнению экспертов, не будет исключением.

"24 февраля они действительно могут спровоцировать масштабный теракт в виде либо ракетного удара, либо налета дронов . Такую вероятность нельзя исключать", — резюмирует Коваленко. Или дроны и ракеты одновременно.

"Не исключены в этот день показательные "акции" в виде комбинированной ракетно-дроновой атаки. Но ведь за два года нас этим уже не удивишь, потому что предидущие удары не были привязаны к каким-либо конкретным датам", — добавляет в комментарии "Телеграфу" военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Впрочем, по мнению военного аналитика Алексея Гетьмана, ожидать "сюрпризов" от оккупантов можно и раньше.

"Я даже думаю, что они попытаются совершить какие-то провокации не 24 февраля, а 23-го, потому что у них же это "день Советской Армии", а россияне его празднуют. И вполне возможно, что именно этот день они выберут для своих провокационных действий", — подчеркивает Гетман, комментируя ситуацию "Телеграфу" - Но стоит заметить, что мы постоянно ожидаем каких-то действий на важные для нас или для них даты, но в последнее время оккупанты перестали подстраивать что-то под такие даты, потому что понимают, что мы находимся в максимальной готовности именно на такие дни. Поэтому вполне возможно, что ничего особенного и не произойдет".

В свою очередь, в Воздушных силах ВСУ "Телеграфу" объяснили, что 24 февраля для них ничем не будет отличаться от какой-либо другой даты.

"У нас каждый день повышена готовность, она постоянна. Дежурные силы в ожидании "24 на 7" и если есть угроза, включаются соответствующие инструменты, чтобы на нее реагировать: от радиотехнических средств, до авиационных и зенитно-ракетных бригад. Поэтому здесь не стоит думать годовщина или не годовщина. Противник ведет ежедневную горячую войну против нас", — объяснил изданию представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

Впрочем, если ракетные и дроновые атаки на города Украины действительно стали ужасающей обыденностью и от даты особо не зависят, то на линии фронта ситуация выглядит несколько по-другому.

Что будет на фронте

По словам военного эксперта Михаила Жирохова, в период второй годовщины вторжения, для российских войск складывается ситуация, когда им логично идти ва-банк.

"У русских сейчас есть определенные резервы, которые они будут пытаться использовать и сделать это довольно быстро. Путин понимает, что его личный состав — не "резиновый" без второй волны мобилизации, а до его перевыборов этой волны точно не будет. Во-вторых, Европа раскочегаривается в контексте производства оружия и передачи его Украине. Думаю, что в ближайшее время решится американский вопрос, поэтому сейчас для Путина очень быстро закрывается окно возможностей и в ближайшие 2-3 недели ему нужны какие-то результаты, пока у него есть преимущество в личном составе. Кроме того, начинается весна, а это "зеленка" и эффективность работы тех же "Ланцетов" очень уменьшится, поэтому российские генералы в ближайшие недели вынуждены начать активные боевые действия , чтобы захватить как можно больше территорий, или прорвать фронт и иметь хоть какой-то результат", — уверяет Жирохов, комментируя события "Телеграфу".

Где оккупанты теоретически надеются получить этот результат? На каких направлениях?

"А они и сами этого не знают ", — добавляет Жирохов . — Это старая советская тактика времен Второй мировой: нанесение сразу нескольких ударов и там, где проломят оборону, это направление и будет основным. Будут снимать резервы с других направлений и кидать туда. Сейчас все направления для них одинаковы. Это и будет определяющим фактором".

Однако надеяться на успех и иметь его – не одно и то же.

"Наступление продолжается и оно не прекращается ни на день. Оно как в октябре прошлого года началось, так и продолжается по всему участку фронта. Поэтому чего же здесь ожидать – если идет наступление, то будут попытки улучшения тактического положения. Насколько эффективно? Ну, мы видели, что Авдеевку штурмовали пять месяцев, Бахмут — 9. Поэтому я бы не ожидал прорыва линии фронта. Даже определенные тактические успехи оккупантов на Запорожском направлении локализованы, а под Авдеевкой нет продвижения, ведь линия фронта стабилизирована по новой линии инженерно- фортификационных сооружений. Но попытки, конечно, будут. Но ни один дедлайн, устанавливаемый оккупантами, не подтверждался", — подчеркивает Дмитрий Снегирев.

Однако, по словам военного эксперта, украинцам следует отойти от парадигмы ожидания провокаций на годовщину. Вместо этого следует продавливать свою повестку дня и отвечать симметрично. В качестве примера – уничтожение БДК "Цезарь Куников", утопленного в годовщину смерти советского офицера, в честь которого россияне и назвали свое "корыто".

"К сожалению, идет нагнетание страстей вокруг так называемых знаковых дат. Следует менять мировосприятие со стороны Украины: не ожидать неприятностей от оккупантов, а самим создавать для них неприятности как на оккупированных территориях, так и в оперативных тылах РФ. Украинская сторона должна четко заявлять, что, например, в День Соборности, День Независимости оккупанты должны ожидать неприятности. А у нас в информационном пространстве происходит наоборот: что мы должны бояться на ту или иную дату. Это фактически российская ИПСО – нагнетание истерии в украинском обществе с целью дестабилизации ситуации" , – резюмировал Снегирев.

На что решатся оккупанты, узнаем уже скоро, но будем надеяться, что все их ракеты упадут не долетев до границ Украины.